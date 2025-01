Jeszcze niedawno podróż pociągiem z centrum Krakowa na lotnisko w Balicach uchodziła za jedno z najwygodniejszych i najszybszych rozwiązań. Jednak wzrost ceny biletu o 3 złote, do poziomu 20 złotych, oburzył pasażerów. Choć różnica wydaje się niewielka, w praktyce pokazuje, jak droga staje się komunikacja publiczna w Krakowie.

W porównaniu do innych miast w Polsce krakowski transport na lotnisko wypada wyjątkowo drogo . Dla przykładu bilet na warszawskie lotnisko Chopina kosztuje jedynie 4,40 zł przy korzystaniu z miejskiego transportu ZTM. Nawet przejazd na bardziej oddalone lotnisko w Modlinie, choć droższy (22,50 zł), obejmuje niemal dwa razy dłuższą trasę - 36 kilometrów. Nic więc dziwnego, że podróżni w Krakowie zaczynają kalkulować i szukać bardziej opłacalnych alternatyw.

Kolejnym argumentem przemawiającym na korzyść taksówek jest elastyczność. Można je zamówić o każdej porze dnia i nocy, co ma szczególne znaczenie w sytuacjach, gdy lot jest opóźniony lub odbywa się we wczesnych, lub bardzo późnych godzinach. Tymczasem pociągi na trasie Kraków Główny - Balice kursują jedynie dwa razy na godzinę, a nocą rozkład jazdy jest jeszcze bardziej ograniczony. Ostatni pociąg z lotniska do centrum odjeżdża o 00:57, a następny dopiero o 4 rano. W takich przypadkach taksówka staje się jedynym realnym rozwiązaniem.