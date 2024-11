Polska Toskania godzinę drogi od Tarnowa. Niewielu zna to miejsce

By zachwycić oko i zatopić się w spokoju otaczającej przyrody, wcale nie trzeba kupować drogich biletów lotniczych. Urokliwy polski zakątek, chociaż znajduje się zaledwie godzinę drogi od Tarnowa (w tym niewiele ponad 1,5 godziny od Krakowa, przez co może okazać się jedną z lepszych opcji na krótki, weekendowy wypad za miasto), wciąż pozostaje jednak nieodkryty przez wielu turystów. Tymczasem tamtejsze krajobrazy, szczególnie jesienią, do złudzenia przypominają włoską Toskanię.