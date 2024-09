Chociaż woda powoli opada, powódź zniszczyła poukładaną dotąd codzienność mieszkańców - i mimo iż Dolny Śląsk stara się wrócić do normalności, potrzebuje sporo pomocy. Wielka woda, obok ogromnych zniszczeń, ostatecznie przeraziła bowiem również większość turystów, którzy zaczęli masowo rezygnować ze swoich początkowych planów wypoczynkowych w tamtych rejonach. Mieszkańcy i przedstawiciele branży turystycznej apelują jednak - by mogli jakkolwiek wrócić do życia sprzed żywiołowej klęski, potrzebują wsparcia.

Dolny Śląsk apeluje do turystów. "Jeżeli mamy się podnieść, potrzebujemy was"

"Kochani, ogromna tragedia nawiedziła Ziemię Kłodzką, ale nie całą. Polanica, Duszniki, Kudowa, Lewin i Szczytna to miejscowości, które nie zostały dotknięte tą katastrofalną powodzią. My tutaj normalnie mieszkamy, czekamy na was - na turystów. Wszystko funkcjonuje, tak jak powinno. Drogi są przejezdne, woda czysta, restauracje i hotele czekają na was" - przekazał burmistrz Polanicy-Zdrój Mateusz Jellin.

Z apelem do swoich gości ruszyli także przedstawiciele branży turystycznej - podkreślając, że to nie ciszy i spokoju potrzebują teraz najbardziej. W odbudowie Dolnego Śląska pomóc mogą bowiem podróżni - szczególnie w momencie, kiedy tłumnie ruszą do eksplorowania tamtejszych atrakcji. "Przez Dolny Śląsk niedługo przejdzie kolejna fala. To będzie fala odwołanych rezerwacji i nieprzyjeżdżających turystów. Wiele miejsc na Dolnym Śląsku jest bezpiecznych. Restauracje i hotele czekają na swoich gości. Jeżeli chcesz pomóc odbudować Dolny Śląsk po powodzi, przyjedź do nas" - zachęca Małgorzata Szumska, prezeska Kopalni Złota w Złotym Stoku.

"Za nami kilka bardzo trudnych dni. Nie dość, że sami walczyliśmy z wielką wodą, to jeszcze jeździliśmy do wszystkich okolicznych zalanych miejscowości z darami. Ale jesteśmy już otwarci. (...) Jeżeli Kotlina Kłodzka ma się podnieść, potrzebujemy turystów" - dodaje.

Dolnośląskie atrakcje czekają na turystów. Te zwiedzisz bez obaw o swoje bezpieczeństwo

Goście, w obawie przed wielką wodą i przerażającymi skutkami jej działania, odwołują pobyty nawet w tych miejscach, które nie ucierpiały wskutek powodzi. Spadek zainteresowania obserwują między innymi przedstawiciele branży turystycznej z Karpacza, Kudowej-Zdroju czy Szklarskiej Poręby.

Dolnośląska Organizacja Turystyczna apeluje jednak o "nie uleganie masowej panice". "Rozmawialiśmy z wieloma przedsiębiorcami i pracownikami punktów informacji turystycznej i wszyscy oni apelują, aby nie ulegać masowej panice i sprawdzać u źródła, jaka jest sytuacja. Wystarczy jeden telefon do informacji turystycznej, żeby ocalić swój urlop, albo wycieczkę szkolną" - przekazują. "Nie ma formalnych przeciwwskazań do organizacji wycieczek szkolnych w regionach tam, gdzie infrastruktura funkcjonuje bez problemów, a takich gmin jest wiele również na ziemi kłodzkiej i w Karkonoszach. Również turyści indywidualni i grupowi mogą realizować swoje plany na Dolnym Śląsku" - dodają.

Twierdza Srebrna Góra to jedna z najważniejszych atrakcji Dolnego Śląska Andrzej Zbraniecki/East News East News

Wśród atrakcji, które zapraszają już gości są między innymi unikatowy młyn papierniczy w Dusznikach Zdroju, Muzeum Zabawek w Kudowie Zdroju, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze czy Huta Szkła Julia w Piechowicach. Otwarte pozostają również Pałac Marianny Oriańskiej, krzywa wieża w Ząbkowicach Śląskich, Zamek Czocha, Zamek Książ czy Twierdza Srebrna Góra. "Odwiedzajcie! Nie rezygnujcie z wycieczek do Kotliny Kłodzkiej w tej szczególnej chwili. Potrzebujemy Was, nie pozwólcie żeby zły los Was odciągnął od Waszych planów i od Dolnośląskich atrakcji . Teraz wszystko w Waszych rękach" - apelują z kolei przedstawiciele Twierdzy Srebrna Góra.

Bez przeszkód zwiedzać można również już te obszary, w których wystąpiły głównie podtopienia - okolice Wałbrzycha, Borów Dolnośląskich czy Doliny Baryczy. Turyści mogą też bez obaw wybrać się na spacer w chmurach w Świeradowie Zdroju, a także ruszyć na trasy Karkonoskiego Parku Narodowego i Gór Izerskich. "W górach zaczęła się polska złota jesień, ludzi jest mniej niż zwykle, a ślady wielkiej wody to głównie pozostawione jeszcze worki z piaskiem, ale i one szybko znikają" - przekonuje Dolnośląska Organizacja Turystyczna. "Wędrówki po Karkonoskim Parku Narodowym są już bezpieczne. Oczywiście prosimy o zachowanie ostrożności" - apelują przedstawiciele Karkonoskiego Parku Narodowego.

Zamek Czocha pozostaje otwarty dla turystów Piotr Dziurman/REPORTER East News

Dolnośląska Organizacja Turystyczna, stale monitorując sytuację na tamtym obszarze, przygotowała również systematycznie aktualizowaną listę dostępnych atrakcji. Zdecydowana większość z nich "świeci się" na biało - co oznacza, że można bez przeszkód wybrać się w ich odwiedziny. Listę znaleźć można na stronie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, pod linkiem dolnyslask.travel.

"Dolnośląskie atrakcje turystyczne są w stanie wypełnić każdemu z nas więcej niż 2 tygodnie urlopu" - zapewnia Dolnośląska Organizacja Turystyczna. Planując więc kolejną, nawet krótką wycieczkę, warto wziąć pod uwagę Dolny Śląsk.

