O tym miejscu mówią "Małe Alpy". Propozycja na weekendowy wypad

Szklarska Poręba to dobre miejsce do odcięcia się od cywilizacji i doznania kompletnego "resetu", który pozwoli "naładować nasze baterie". Okoliczne atrakcje sprawiają, że nie sposób jest tam się nudzić. Karkonoska flora i fauna nieustannie przyciąga do siebie turystów. Ale dlaczego miasteczko nazywane jest "Małymi Alpami"? To za sprawą klimatu tamtejszego regionu.

Zdjęcie W Szklarskiej Porębie spędzisz udany weekend i poczujesz się jak w Alpach / Mateusz Birecki/REPORTER / East News