Ferie zimowe 2025 coraz bliżej. Eksperci radzą, gdzie warto polecieć

Już 20 stycznia rozpoczynają się ferie zimowe dla uczniów z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz wielkopolskiego. To doskonała okazja, by oderwać się od codziennej rutyny i wyruszyć w niezapomnianą podróż.



Nadchodzące ferie zimowe, to moment na odpoczynek od codziennych obowiązków i okazja do zaplanowania niezapomnianej podróży mówi Alicja Wójcik-Gołębiowska, Country Manager CEE & Baltics w Ryanair.

Z myślą o zimowych wyjazdach linia lotnicza Ryanair przygotowała interesujące propozycje kierunków, które zadowolą zarówno miłośników zwiedzania, jak i osoby szukające słońca. Dzięki połączeniom z regionalnych lotnisk w Bydgoszczy, Krakowie i Poznaniu mieszkańcy tych regionów mogą wygodnie zaplanować swoje ferie, korzystając z szerokiej oferty lotów w atrakcyjnych cenach.

Zobacz również: Przedsprzedaż czy last minute? Kiedy rezerwować wakacje, by były tanie i udane?



Tanie loty z Bydgoszczy. Ciekawe miejsca na zimowe wyjazdy

W tegoroczne ferie zimowe mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego mogą skorzystać z atrakcyjnych lotów do Londynu, Birmingham, czy też Dublina.



Jak wyjaśniają eksperci, stolica Wielkiej Brytanii to idealny kierunek dla fanów kultowej serii o Harrym Potterze. W Londynie możemy zobaczyć wiele miejsc, które pojawiły się w filmach, np. słynny peron 9¾ na stacji King’s Cross czy urokliwa uliczka Goodwin’s Court. Oprócz filmowych atrakcji Londyn oferuje także światowej sławy zabytki, liczne muzea oraz znane teatry.



Dublin to kolejny ciekawy kierunek. Stolica Irlandii zachwyca swoją atmosferą, muzyką na żywo, licznymi zabytkami i smaczną lokalną kuchnią.



W Dublinie możemy zwiedzać katedry i kościoły, przechadzać się gregoriańskimi placami i podziwiać przepiękne dzieła sztuki informuje biuro prasowe Ryanair.

Dla miłośników wypoczynku na łonie natury świetnym pomysłem może okazać się podróż poza Dublin, podczas której będziemy mogli podziwiać piękne irlandzkie krajobrazy - klify Moheru i malownicze Burren.

Klify Moheru to ciągnący się kilka kilometrów klif zbudowany z wapieni i piaskowców 123RF/PICSEL

Gdzie polecieć na ferie z Krakowa? Wśród kierunków egzotyka

Dla mieszkańców województw małopolskiego i świętokrzyskiego dostępna jest szeroka gama lotów do hiszpańskich miast, takich jak Madryt, Barcelona czy Alicante. Kierunki te stanowią idealny wybór dla osób pragnących uciec od zimowej aury i cieszyć się słoneczną pogodą. Madryt urzeka swoimi zabytkami, takimi jak Pałac Królewski czy Muzeum Prado, a Barcelona zachwyca unikalną architekturą Gaudiego, w tym słynnym kościołem Sagrada Familia. W Barcelonie możemy również wygrzać się w promieniach słońca na miejskiej plaży Barceloneta.



Dla osób, które marzą o wyspiarskim klimacie, doskonałym wyborem będzie Malta. Wyspa ta oferuje piękne plaże, bogatą historię i wspaniałą śródziemnomorską kuchnię. Dużą zaletą tego miejsca zimą jest spokój oraz świetne ceny noclegów. Podczas takiego wyjazdu warto zwiedzić zabytkowe miasta, takie jak Valletta czy Mdina, a także odkryć malownicze zatoczki i jaskinie.



Z Krakowa dostępne są również loty do Marrakeszu - jednego z najbardziej fascynujących miast Maroka. Spacer po labiryntowych uliczkach medyny, wizyta na tradycyjnym targu i podziwianie majestatycznej architektury to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na turystów. O tym, co zobaczyć w Marrakeszu przeczytacie w naszym artykule: Podróże na własną rękę: Poleciałam do Marrakeszu, który skradł moje serce. Ten tani kierunek polecam każdemu



Dla miłośników sportów zimowych interesującą opcją są loty do Wiednia, Rzymu, Wenecji czy Neapolu. W pobliżu tych miast znajdują się popularne ośrodki narciarskie, gdzie możemy szusować po stokach i cieszyć się zimową aurą.

Malta notuje nawet 300 słonecznych dni w roku 123RF/PICSEL

Zimowe propozycje z Poznania. Świetne pomysły na wypoczynek w słońcu

Na tanie loty na ferie zimowe mogą również liczyć mieszkańcy Poznania i okolic, którzy w styczniu tanio polecą do Kopenhagi. Zimą miasto to prezentuje się niezwykle klimatycznie. Warto odwiedzić tamtejsze zoo oraz położone na przedmieściach, słynne akwarium Den Blå Planet. Stolica Danii to także doskonałe miejsce na zimowe spacery po malowniczych kanałach i historycznych uliczkach.



Jeśli jednak w ferie chcemy uciec od zimna, eksperci Ryanair proponują nieco inne kierunki:



Jeśli priorytetem w trakcie ferii jest dla nas wypoczynek przy słońcu i pięknych widokach, możemy zdecydować się na Maltę, Alicante lub Pafos czytamy w informacji prasowej.

Kolejnym interesującym wyborem dla Wielkopolan jest Palermo na Sycylii. Miasto oferuje niepowtarzalny klimat, który łączy włoski styl życia z arabską, bizantyjską i normańską architekturą. Palermo to przede wszystkim piękne zabytki, wspaniałe morskie krajobrazy i doskonała kuchnia. Będąc w Palermo, koniecznie musimy zwiedzić inne miasta Sycylii m.in. Syrakuzy, Taorminę, czy też Mesynę.

Pies na lotnisku. Uspokaja, bawi i wywołuje uśmiech © 2025 Associated Press