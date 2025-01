Czujesz, że czas ruszać w drogę? Na swojej liście marzeń masz zachód słońca w Kenii, karaoke w Tokio, salsę na Kubie, spacer z alpakami w Peru i plażowanie na Malediwach? Chcesz przekonać się, czy Taj Mahal, Machu Picchu, Chiński Mur, Statua Wolności i Petra, na żywo wyglądają tak samo spektakularnie jak na pocztówkach? Masz piękne plany, ale... nie wiesz, jak zabrać się za ich realizację? Spokojnie, w "Podróżach na własną rękę" autorka - Agata Zaremba i zaproszeni przez nią eksperci podpowiadają, jak samodzielnie, bezpiecznie i niskobudżetowo zorganizować wycieczkę do najbardziej odległych zakątków świata (oraz do tych całkiem bliskich, bo przecież w Europie też jest tyle do odkrycia). Doradzają jak kupić tanie bilety, zarezerwować bezpieczny nocleg, korzystać z komunikacji publicznej i odczytać kulturowe kody. Tobie pozostaje tylko... cieszyć się podróżą.

Włoskie Alpy - raj dla rodzin i miłośników słonecznych stoków

Włochy od lat cieszą się renomą jednego z najlepszych miejsc do uprawiania sportów zimowych. Włoskie Alpy oferują setki kilometrów tras zjazdowych, doskonałe warunki śniegowe i przepiękne widoki. Co wyróżnia to miejsce na tle innych zimowych kierunków? Przede wszystkim słoneczna pogoda i wyjątkowa atmosfera, której próżno szukać w innych krajach.

Jednym z największych atutów włoskich ośrodków jest ich przyjazność dla rodzin. Dolomiti Superski, jeden z najbardziej znanych regionów narciarskich we Włoszech, oferuje szerokie, łagodne trasy idealne dla początkujących i dzieci. Również szkółki narciarskie we Włoszech cieszą się świetnymi opiniami - instruktorzy są cierpliwi, a nauka odbywa się w miłej, bezstresowej atmosferze.

Nie można zapomnieć o tym, że Włochy to także raj dla miłośników dobrej kuchni. Na każdym stoku znajdziemy bary, klimatyczne restauracje i schroniska serwujące lokalne specjały. Przerwa na włoską pizzę, makaron czy gorącą czekoladę z widokiem na ośnieżone szczyty to obowiązkowy punkt każdego dnia na stoku.

Najlepsze ośrodki narciarskie we Włoszech

Włoskie Alpy oferują wiele możliwości zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych narciarzy. Wśród najpopularniejszych regionów znajdziemy Dolomiti Superski, Matterhorn Ski Paradise, Skirama Dolomiti oraz Dolinę Aosty. Każdy z tych ośrodków charakteryzuje się świetnie przygotowanymi trasami, nowoczesnymi wyciągami i pięknymi widokami.

Jednym z największych kompleksów narciarskich jest Via Lattea, która oferuje aż 400 km różnorodnych tras dla narciarzy. Ośrodek położony w regionie Piemont, obejmuje aż sześć malowniczych włoskich miejscowości, oraz jedną francuską - Montgenèvre.

Dla rodzin z dziećmi szczególnie polecany jest ośrodek Val Gardena oraz Passo Tonale z łagodnymi trasami, oraz profesjonalnymi szkółkami narciarskimi. Z kolei bardziej zaawansowani narciarze doskonale odnajdą się na stokach ośrodków Cortina d’Ampezzo czy też Val di Fassa.

Ośrodki narciarskie w Dolomitach oferują spektakularne widoki 123RF/PICSEL

Ile zapłacimy za wyjazd na narty do Włoch? Ceny i organizacja wyjazdu

Cena wyjazdu na narty do Włoch zależy w dużej mierze od miejsca, terminu oraz standardu zakwaterowania, na jaki się zdecydujemy.

Przykładowe koszty:

Lot: 130 zł w dwie strony.

Nocleg: apartament dla 4 osób - od 160 zł za osobę za noc.

Wyżywienie: posiłki w restauracjach - ok. 50 euro (ponad 200 zł) dziennie.

Karnet narciarski: 6-dniowy skipass - od 270 do 420 euro (1150-1785) zł.

Choć wyjazd na narty do Włoch może wydawać się dość drogi, istnieje wiele sposobów na obniżenie kosztów takiej podróży. Przykładowo wynajęcie apartamentu z aneksem kuchennym pozwoli nam sporo zaoszczędzić na jedzeniu, ponieważ na stołowanie się w restauracjach musimy liczyć co najmniej 50 euro (ponad 200 zł) od osoby dziennie.

Na popularnych serwisach rezerwacyjnych znajdziemy zarówno 2-osobowe pokoje za 165 zł od osoby na noc, jak i czteroosobowe apartamenty w tej samej cenie (około 160 zł za osobę za noc). Są to jednak najtańsze opcje, więc nie oczekujmy szczególnych wygód. Oczywiście, jeśli chcemy mieszkać w hotelu, cena idzie w górę.

Karnet narciarski (skipass) to jedna z najwyższych pozycji w budżecie. Przed sezonem ceny zaczynają się od około 270 euro (1147 zł) za sześć dni jazdy, a w szczycie sezonu mogą sięgać nawet 420 euro (1785 zł). Średnio musimy przygotować się na wydatek rzędu 300 euro. Warto jednak pamiętać, że włoskie ośrodki oferują ogromne możliwości - od tras dla początkujących po te bardziej wymagające.

Dojazd do Włoch można zorganizować zarówno samochodem, jak i samolotem. Przyjazd z Polski do ośrodka narciarskiego w północnych Włoszech samochodem wiąże się z pokonaniem średnio ok. 1200-1300 km. Z tego powodu popularnym wyborem jest podróż samolotem, a dokładniej lot bezpośredni do Bergamo, skąd do najważniejszych ośrodków narciarskich w Dolomitach dojedziemy w ok. dwie godziny autobusem. Tanie linie lotnicze oferują bilety w przystępnych cenach - nawet za około 130 zł w obie strony, co czyni ten kierunek bardziej atrakcyjnym.

Mimo wysokich cen karnetów narciarskich, Polacy chętnie wybierają Włochy na zimowy wypoczynek 123RF/PICSEL

Austriackie Alpy - mekka dla doświadczonych narciarzy i miłośników après-ski

Austria to kolejny kraj, który przyciąga polskich miłośników zimowego szaleństwa. Ośrodki narciarskie słyną tam z doskonałej infrastruktury, wymagających tras i bogatej kultury après-ski. To właśnie w Austrii narciarze mogą liczyć na świetne warunki do jazdy oraz liczne atrakcje po stoku.

Austria oferuje również więcej tras średniozaawansowanych i trudnych. To sprawia, że jest to idealny kierunek dla osób, które szukają wyzwań i chcą doskonalić swoje umiejętności. Przykładem jest słynny ośrodek Sölden, który posiada aż 22 km tras czarnych. Znajdziemy tam również jedną z najtrudniejszych tras w Europie - Harakiri, której nachylenie wynosi aż 78 proc.

Największym ośrodkiem narciarskim w Austrii jest Ski Arlberg, który obejmuje aż osiem miejscowości i oferuje ponad 300 km tras. To miejsce, które zadowoli zarówno doświadczonych narciarzy, jak i początkujących, choć ci drudzy mogą czuć się nieco przytłoczeni wymagającymi trasami.

Z kolei osoby wyjeżdżające z paczką znajomych, nastawione na zabawę, z pewnością zachwyci Ischgl Silvretta Arena - miejsce słynące z bogatego życia nocnego i rozrywek aprés ski.

Narty w Austrii. Ile kosztuje taki wyjazd w 2025 roku?

Austria uchodzi za droższy kierunek, jednak w rzeczywistości ceny są bardzo podobne do tych we Włoszech. Pamiętajmy, że przy odpowiednim planowaniu, możemy znaleźć bardzo atrakcyjne oferty.

Przykładowe koszty:

Lot: 880 zł w dwie strony z Warszawy.

Nocleg: apartament dla 2 osób - od 180 zł od osoby za noc.

Wyżywienie: podobnie jak we Włoszech, koszt posiłków to ok. 50 euro dziennie.

Karnet narciarski: 6-dniowy skipass - od 250 do 440 euro.

Mimo że ceny noclegów oraz karnetów narciarskich we Włoszech i w Austrii są porównywalne, to największą różnicę w kosztach wyjazdu stanowi transport. Jeśli zdecydujemy się na podróż samolotem, musimy liczyć się z wydatkiem rzędu 880 zł. Dlaczego? Najbliższym miastem z lotniskiem, z którego w ok. godzinę dojedziemy autobusem do najpopularniejszych ośrodków narciarskich w Austrii, jest Innsbruck. Niestety na chwilę obecną z Polski nie dolecimy tam tanimi liniami lotniczymi, a jedyne loty bezpośrednie obsługiwane są przez PLL LOT na trasie Warszawa-Innsbruck.

Z tego powodu Polacy wybierający Austrię na zimowy wypoczynek najczęściej podróżują własnym samochodem. Z Krakowa do ośrodków na południu tego kraju dojedziemy w około 11 godzin (nieco ponad 1 tys. km).

Jeśli chodzi o ceny skipassów, to w zależności od regionu wahają się od 250 do 440 euro za sześć dni jazdy. Zależą one od wybranego kurortu - najdrożej jest w Sölden, natomiast tańsze opcje można znaleźć w ośrodkach takich jak Kaunertal. Warto też polować na oferty promocyjne, szczególnie na początku i pod koniec sezonu, kiedy ceny są znacznie niższe.

Ceny noclegów w Austrii są porównywalne z tymi we Włoszech. Za najtańszy apartament dla dwóch osób zapłacimy już od 180 zł. W popularniejszych ośrodkach ceny są jednak wyższe - za pokój 2-osobowy 500 m od wyciągu musimy zapłacić 220 zł od osoby za noc.

Ośrodek narciarski Sölden jest jednym z najchętniej odwiedzanych w całej Europie 123RF/PICSEL

Włochy czy Austria? Oto gdzie lepiej pojechać na narty

Wybierając między Włochami a Austrią, warto zastanowić się nad swoimi oczekiwaniami. Włochy to świetny wybór dla rodzin z dziećmi oraz osób początkujących, które chcą cieszyć się szerokimi, łagodnymi trasami i słoneczną pogodą. To również kierunek dla tych, którzy cenią sobie dobrą kuchnię i nieco bardziej relaksujące podejście do jazdy na nartach.

Austria natomiast przyciąga bardziej doświadczonych narciarzy, którzy szukają wyzwań na wymagających trasach. To również idealne miejsce dla grup znajomych, które po całym dniu na stoku chcą skorzystać z nocnego życia w kurortach.

Austria może również okazać się lepszym wyborem dla osób planujących podróż samochodem. Położone tam ośrodki narciarskie znajdują się nieco bliżej niż te we Włoszech. Z kolei osoby, którym zależy na krótkim czasie podróży, powinny zastanowić się nad wyjazdem do Włoch, zwłaszcza z uwagi na bardzo korzystne ceny lotów.

***

Kolejny odcinek "Podróży na własną rękę" już za dwa tygodnie, w czwartek 23 stycznia.

***

Agata Zaremba Archiwum autora

O autorce cyklu "Podróże na własną rękę"

Agata Zaremba: Absolwentka dziennikarstwa i medioznawstwa o specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza. W Interii najczęściej zajmuje się tematyką podróżniczą i społeczną. Miłośniczka Włoch i Japonii, amatorka tanich podróży. Odwiedziła ponad 25 krajów w tym Brazylię, Tajlandię, Japonię i Stany Zjednoczone, organizując wszystkie podróże na własną rękę. I to wszystko z małym plecakiem podręcznym!

