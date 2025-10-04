Spis treści: Nowe oblicze historii - Góra Zyndrama w Maszkowicach Park tematyczny w Jazowsku. Przestrzeń edukacyjno-rekreacyjna Nowa wieża widokowa na mapie Małopolski

Nowe oblicze historii - Góra Zyndrama w Maszkowicach

Góra Zyndrama w Maszkowicach położona jest około 90 km od Krakowa, a niespełna 30 od Nowego Sącza. Choć nie należy do kolosów pod względem wysokości, zasłynęła dzięki odkryciom archeologicznym i zyskała nawet przydomek "Myken Północy".

Znaleziono tu ślady osadnictwa sprzed 3700 lat oraz kamienne fortyfikacje. Wykopaliska prowadzone przez archeologów - m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego - potwierdziły obecność unikatowych struktur kamiennych i osadniczych. Ze względu na fakt, iż teren ten nie był nadmiernie przekształcany w późniejszych wiekach, historyczne obiekty zachowały się w stosunkowo dobrym stanie. Wszystko to sprawia, że Góra Zyndrama uznawana jest za jeden z najcenniejszych w Polsce punktów pod względem badań nad epoką brązu.

Maszkowice stawiają na edukację i podkreślenie walorów archeologicznych Wojciech Olkuśnik East News

Planowana inwestycja Gminy Łącko ma sprawić, że miejsce stanie się jeszcze bardziej dostępne dla turystów, którzy do tej pory z lokalnymi ciekawostkami historycznymi nie mieli wiele wspólnego. Planowany jest montaż tablicy informacyjnej opisującej tutejsze odkrycia archeologiczne oraz wytyczenie szlaku prowadzącego do nowego parku tematycznego w Jazowsku.

Park tematyczny w Jazowsku. Przestrzeń edukacyjno-rekreacyjna

Nowy park tematyczny w Jazowsku będzie inspirowany dziedzictwem archeologicznym regionu, czyli historią skupiającą się wokół Góry Zyndrama oraz oraz losów pradawnych mieszkańców tych terenów. Ma służyć jako przestrzeń zarówno edukacyjna, jak i rekreacyjna, która odpowie na potrzeby nie tylko wycieczek szkolnych i rodzin z dziećmi, ale także podróżnych chcących wnikliwie poznać najdawniejszą historię tych okolic.

Wśród atrakcji dla zwiedzających znajdą się:

altany multimedialne z animacjami i filmami 3D;

warsztaty archeologiczne dla dzieci i młodzieży;

wirtualne spacery po pradawnej osadzie;

plac zabaw i labirynt edukacyjny,

tablice edukacyjne i sensoryczne;

strefy rekreacyjne wśród zieleni z ławkami, stojakami rowerowymi i ścieżkami spacerowymi.

Wartość projektu zagospodarowania Góry Zyndrama oraz stworzenia parku tematycznego w Jazowsku przekracza 4,3 mln zł, z czego ponad 3 mln zł pochodzą z unijnego dofinansowania. Czas realizacji przewidziany został na lata 2025-2027.

Nowa wieża widokowa na mapie Małopolski

Lokalne władze nie zwalniają tempa. W ramach innego projektu Gmina Łącko złożyła wniosek o dofinansowanie budowy punktu widokowego na Górze Zyndrama. Projekt konstrukcji zakłada dość nietypowy kształt i zdobienia nawiązujące do sposobów dekorowania ceramiki w czasach prehistorycznej osady. Wieża miałaby stać się uzupełnieniem inwestycji mających na celu podniesienie atrakcyjności regionu zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

