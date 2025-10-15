Spis treści: Oto ulubione uzdrowisko Polaków. Słynie z tężni solankowej Te uzdrowiska znalazły się na podium. Liderzy rankingu

Oto ulubione uzdrowisko Polaków. Słynie z tężni solankowej

W pierwszej edycji Rankingu Polskich Uzdrowisk internauci z całego kraju głosowali na swoje ulubione miejsca regeneracji i wypoczynku. Tytuł najlepszego uzdrowiska w Polsce zdobyło Busko-Zdrój w województwie świętokrzyskim. To malownicze miasto, położone na Ponidziu - regionie nazywanym często "polską Toskanią" - od lat przyciąga kuracjuszy z całego kraju.

Busko-Zdrój słynie z wyjątkowego mikroklimatu, licznych parków oraz bogactwa źródeł siarczkowych i solankowych. Spacer po rozległym Parku Zdrojowym pozwala nie tylko nacieszyć oczy zielenią, ale też skorzystać z naturalnych wód leczniczych. Wśród nich szczególne znaczenie ma woda siarczkowa, stosowana do kąpieli, kuracji pitnych i inhalacji. Jej właściwości pomagają w walce z chorobami skóry, układu ruchu i oddechowego, a także wspierają regenerację organizmu.

Jedną z największych atrakcji uzdrowiska jest tężnia solankowa, czynna przez cały rok. Jej ściany pokryte gałązkami tarniny spływają solanką, która parując, tworzy naturalny aerozol o działaniu zdrowotnym. Wdychanie tego powietrza wzmacnia odporność, poprawia pracę tarczycy, działa uspokajająco i łagodzi stres. Tężnia stała się prawdziwym symbolem Buska - miejscem spotkań i spacerów nie tylko dla kuracjuszy, ale też mieszkańców i turystów.

Wieczorami uzdrowisko ożywa koncertami i wydarzeniami kulturalnymi organizowanymi w muszli koncertowej pośród drzew. To właśnie ta harmonijna mieszanka tradycji, natury i nowoczesności sprawia, że Busko-Zdrój od lat utrzymuje pozycję lidera wśród polskich kurortów zdrowotnych.

Busko-Zdrój to jedno z malowniczych uzdrowisk woj. świętokrzyskiego Albin Marciniak East News

Te uzdrowiska znalazły się na podium. Liderzy rankingu

Na drugim miejscu w rankingu znalazła się Muszyna - malownicza miejscowość położona w Małopolsce, tuż przy granicy ze Słowacją. Jej historia uzdrowiskowa sięga lat 20. XX wieku, kiedy odkryto źródła "Wanda" i "Antoni". Od tego czasu Muszyna stała się jednym z najpopularniejszych kierunków dla osób poszukujących naturalnych kuracji. Wody mineralne tego regionu są wyjątkowo bogate w składniki odżywcze - zawierają m.in. selen, magnez i lit, które wspierają układ nerwowy i odpornościowy.

Muszyna zachwyca także przyrodą i spokojem. Oprócz tradycyjnych pijalni wód odwiedzający mogą spacerować po Ogrodach Zmysłów i Ogrodach Miłości - przestrzeniach, które łączą terapię naturą z elementami sztuki i relaksu. To idealne miejsce dla tych, którzy szukają wytchnienia w ciszy, z dala od miejskiego zgiełku.

Trzecie miejsce w zestawieniu przypadło Krynicy-Zdroju, nazywanej "perłą polskich uzdrowisk". To miasto z bogatą historią i niepowtarzalnym klimatem, które od lat przyciąga zarówno kuracjuszy, jak i turystów. Krynica słynie z leczniczych wód mineralnych, w tym unikalnego Zubera - jednej z najsilniej zmineralizowanych wód w Europie. Znajduje się tu aż 16 rezerwatów przyrody, liczne szlaki piesze i rowerowe oraz sanatoria, które łączą nowoczesną medycynę z tradycyjnymi metodami leczenia.

Krynica-Zdrój to również tętniące życiem centrum kulturalne. Regularnie odbywają się tu festiwale muzyczne, wystawy i wydarzenia sportowe, a drewniana zabudowa uzdrowiska nadaje miejscu niepowtarzalny, górski urok. Miasto udowadnia, że można łączyć troskę o zdrowie z aktywnym i inspirującym wypoczynkiem.

"Ewa gotuje". Acai bowl. Brazylijska miska pełna jagód Polsat