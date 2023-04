Spis treści: 01 Wiszący most i skansenik w Tomisławiu

02 Perła Żeliszowa

03 Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie

04 Dawne sanatorium Grunwald - Sokołowsko

05 Podziemny wodospad w Złotym Stoku

06 Skarb Średzki w Muzeum Regionalnym w Środzie Śląskiej

Wiszący most i skansenik w Tomisławiu

Wieś Tomisław położona jest w gminie Osiecznica, w pobliżu zamku w Kliczkowie. Miejsce to oferuje dwie wyjątkowe atrakcje — wiszącą kładkę oraz skansenik pana Szczepana, gdzie możemy podziwiać pamiątki po bośniackich Polakach mieszkających w tej wsi. Zabytkowy budynek w charakterystycznej dla Łużyc zabudowie szachulcowej ma co najmniej 300 lat. Pan Szczepan odkupił, a następnie wyremontował go, a dziś oprowadza on turystów po wszystkich jego izbach, gdzie mogą oni podziwiać zabytkowe przedmioty, sprzęty domowego użytku, a także narzędzia gospodarcze.

Drugą atrakcją, którą powinnyśmy odwiedzić, będąc we wsi Tomisław, jest wisząca kładka na Kwisie. Aby się do niej dostać, musimy najpierw dotrzeć do kościoła, który znajduje się w centrum wsi, a następnie skręcić za jego murem w lewo. W ten sposób dotrzemy do urokliwego podwieszonego mostu, który jest nietypową atrakcją dla turystów.

Perła Żeliszowa

Zabytek znajduje się w południowo-zachodniej części miejscowości Żeliszów, w powiecie bolesławieckim. Budynek powstał w latach 1796-1797, najprawdopodobniej na podstawie projektu Carla Gottharda Langhansa, czyli twórcy m.in. Bramy Brandenburskiej w Berlinie. Budowla do 1945 roku pełniła funkcję kościoła ewangelickiego. Po tym czasie wyniesiono z niego żyrandole, ławki, a także zniszczono ołtarz. Budynek zaczął niszczeć, do czasu, gdy zainteresowała się nim fundacja “Twoje Dziedzictwo", która postanowiła go odratować.

Dziś Perła nosi miano Świątyni Sztuki i Światła. Organizowane są w niej liczne wydarzenia, w tym koncerty oraz opery. Miejsce to jest doceniane przez muzyków, fotografów oraz filmowców, którzy wykorzystują jego niepowtarzalny klimat w swoich artystycznych wizjach.

Zdjęcie Perła Żeliszowa dziś nosi miano Świątyni Sztuki i Światła / Magda Weidner / INTERIA

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie

To jedna z najdłuższych jaskiń w Sudetach i zarazem jedna z największych w całej Polsce. Nazwa Jaskini Niedźwiedziej pochodzi od znalezionych w niej szczątków i kości zwierząt, w tym niedźwiedzia jaskiniowego. Miejsce to ustanowiono Rezerwatem Przyrody. Można tam podziwiać doskonale zachowaną szatę naciekową, a także kości zwierząt z epoki lodowcowej.

Jaskinia jest doskonale przystosowana do zwiedzania. Trasa turystyczna o długości niemal 400 metrów jest dobrze oświetlona i prowadzi wygodnym oraz bezpiecznym chodnikiem. Jaskinia Niedźwiedzia jest także pierwszą w Polsce jaskinią udostępnioną dla osób z niepełnosprawnością, dla których przygotowano specjalny wariant trasy, niewymagający pokonywania stromych schodów. Zwiedzanie jaskini odbywa się w niewielkich grupach oprowadzanych przez przewodnika, a wcześniejsze zarezerwowanie biletu wstępu jest konieczne. Dla głodnych przygód udostępniona została również trasa ekstremalna, którą można przejść pod opieką członków Sekcji Speleologicznej "NIEDŹWIEDZIE".

Zdjęcie Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie jest świetnie przystosowana dla turystów, również dla osób z niepełnosprawnością / East News

Dawne sanatorium Grunwald - Sokołowsko

Budynek dawnego sanatorium doktora Brehmera to imponująca budowla, która została uruchomiona w 1855 roku, jako pierwsze na świecie sanatorium dla gruźlików. Wykorzystywano w nim innowacyjne jak na tamte czasy metody leczenia. Po drugiej wojnie światowej budynek służył jako uzdrowisko, a ważną postacią w jego historii był doktor Stanisław Domin, który utworzył w nim ośrodek leczenia chorób górnych dróg oddechowych "Grunwald". Ośrodek zamknięto w latach 90. i od tamtego czasu popadał on w ruinę. Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ postanowiła jednak odbudować to miejsce.

Budowla została wykonana z czerwonej cegły klinkierowej, a jej styl można określić jako neogotycki z elementami stylu orientalnego. Liczne wieże i ceglane zdobienia robią ogromne wrażenie. Turyści mogą zwiedzić dawne sanatorium Grunwald z przewodnikiem w każdą sobotę i niedzielę między godz. 12 a 14.

Zdjęcie Dawne sanatorium w Grunwald można obecnie zwiedzać wraz z przewodnikiem / Marcin Rutkiewicz/REPORTER / East News

Podziemny wodospad w Złotym Stoku

Podziemny wodospad znajdujący się w dawnej kopalni złota i arsenału w Złotym Stoku, a dokładniej w Czarnej Sztolni, to niebywała atrakcja turystyczna. Jest to jedyny podziemny wodospad w Polsce. Obiekt ten jest również unikalny w skali europejskiej. Wodospad znajduje się 23 metry pod ziemią i liczy 10 metrów wysokości. Robi on wrażenie nie tylko swoim rozmiarem, ale również dźwiękiem, który odbija się głośnym echem od ścian kopalni. Z magiczny nastrój tego miejsca odpowiada iluminacja świetlna, która dostarcza odwiedzającym niezapomnianych wrażeń.

Wodospad można zobaczyć podczas zwiedzania kopalni złota. Na turystów czeka tam wiele innych atrakcji, takich jak np. przejazd kolejką. Oprowadzanie odbywa się wyłącznie z przewodnikiem, a bilety warto rezerwować wcześniej na stronie internetowej kopalni.

Zdjęcie Podziemny wodospad robi ogromne wrażenie poprzez iluminację świetlną / Albin Marciniak/East News / East News

Skarb Średzki w Muzeum Regionalnym w Środzie Śląskiej

Środa Śląska to niepozorne miejsce, w którym odnaleziono skarb średzki, czyli kolekcję średniowiecznych monet i klejnotów monarchów czeskich. Na pierwsze jego elementy natknięto się w 1985 roku podczas prac budowlanych. Drugie znalezisko miało miejsce w 1988 roku. Było to prawdopodobnie jedno z najcenniejszych znalezisk archeologicznych XX wieku w Europie. Niestety skarb został skradziony, a jego poszukiwania trwały wiele lat. Niektóre elementy odnaleziono w 1997 roku, a inne odebrano w 2005 roku od mężczyzn, którzy próbowali sprzedać je w antykwariatach.

Skarb średzki wraz z orzełkiem, kwiatonem z korony oraz pierścieniem z perłą można obecnie zobaczyć w Muzeum Regionalnym w Środzie Śląskiej, które mieści się w gotyckim ratuszu. W maju 2023 roku odbędzie się tam “Noc Muzeów", podczas której odwiedzający będą mogli zwiedzić to miejsce w nocy, do godziny 23:00.