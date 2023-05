Podróżując koleją możemy zazwyczaj skorzystać z dwóch rodzajów ulg — ustawowych i handlowych. Te pierwsze są przyznane określonym grupom pasażerów i dotyczą m.in.: studentów, dzieci, seniorów, nauczycieli, osób z niepełnosprawnościami czy też posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Jeśli jednak nie należymy do żadnej grupy objętej ulgą, wciąż możemy skorzystać z ulg handlowych, które przewoźnicy określają indywidualnie. Jak załapać się na tańsze bilety?

Kupuj bilety na pociąg z wyprzedzeniem

Okazuje się, że bilety na pociągi PKP Intercity możemy dostać w bardzo korzystnych cenach, o ile kupimy je z odpowiednim wyprzedzeniem. Są one najtańsze w momencie, gdy rusza ich sprzedaż, czyli na miesiąc przed datą odjazdu pociągu. Jeśli dane połączenie cieszy się dużą popularnością i wiele osób kupi na nie bilety, przewoźnik może podnieść ich cenę dla innych pasażerów, którzy jeszcze takiego biletu nie zakupili.

Sprzedaż na stronie internetowej przewoźnika rozpoczyna się dokładnie o godzinie 0:30 w nocy. Należy jednak pamiętać, że w pierwszą noc każdego miesiąca serwis staje się chwilowo nieczynny z uwagi na przerwę technologiczną. Taki "czas serwisowy" rozpoczyna się o 23:45, a kończy o godzinie pierwszej w nocy.

Zdjęcie Im wcześniej kupimy bilet na pociąg, tym większa szansa, że załapiemy się na korzystną cenę / Tomasz Jastrzebowski/ / Reporter

Wybieraj mniej popularne połączenia i godziny

Od pewnego czasu w PKP Intercity obowiązują nowe zasady dotyczące zniżek na bilety. Według nich wysokość zniżki zależy od obłożenia danego pociągu. Oznacza to, że popularne połączenia międzymiastowe, które odbywają się w tzw. godzinach szczytu, są najdroższe z uwagi na największe zainteresowanie pasażerów. Z kolei na pociągi, które wyruszają wczesnym porankiem lub późno wieczorem, możemy dostać dużo tańsze bilety.

"[...] czasami wystarczy wybrać pociąg o nieco mniej popularnej godzinie, by kupić dużo tańszy bilet. Dzięki tej zmianie bilety na mniej popularne połączenia będą dłużej dostępne w promocyjnych cenach" - napisało PKP Intercity w komunikacie.

Na stronie PKP intercity możemy skorzystać z wyszukiwarki biletów w promocyjnej cenie "Promobilet", dzięki której znajdziemy najkorzystniejsze dla nas połączenia.

Podróżuj w grupie

PKP Intercity oferuje również zniżki na przejazdy grupowe.

"Przygotowaliśmy specjalną ofertę przejazdów dla grup od 2 do 6 osób, pozwalającą obniżyć koszty podróży o 30%, a nawet więcej!" - napisano na stronie.

Okazuje się, że nie tylko spółka PKP Intercity ma w swojej ofercie zniżkę na przejazdy grupowe. Z takiej samej promocji możemy skorzystać w pociągach Polregio. Warunkiem jest podróż towarzystwie co najmniej jednego pasażera. Takie osoby muszą podróżować razem tym samym pociągiem i od tej samej stacji.

"Dla pierwszej osoby wydaje się bilet jednorazowy, koszt biletu liczony jest wg taryfy normalnej lub z ulgą ustawową. Dla pozostałych osób wydaje się bilety tańsze o ok. 30% od taryfy normalnej" - piszą na swojej stronie internetowej.

Zdjęcie Podróżując w grupie możemy załapać się na dodatkową zniżkę / Bartlomiej Magierowski/East News / 123RF/PICSEL

Podróżuj z Polregio w weekendy lub z PKP Intercity w tygodniu

Polregio oferuje jeszcze jedną promocję, skierowaną w szczególności do turystów. Podróżując pociągami w weekendy, możemy zaopatrzyć się w tzw. bilet turystyczny, który uprawnia nas do wielokrotnych przejazdów pociągami w weekendy. Bilet kosztuje 56,70 zł i możemy z niego skorzystać już od godziny 18:00 w piątek, a obowiązuje on do godziny 6.00 w poniedziałek. Na szczególne okazje i święta Polregio rozszerza możliwość korzystania z przejazdów. Taka sytuacja miała miejsce w weekend majowy, w którym pasażerowie na jednym bilecie mogli podróżować od godziny 18.00 w piątek 28 kwietnia do godziny 6.00 w czwartek 4 kwietnia.

Z kolei PKP oferuje podobne rozwiązanie, jednak skierowane dla osób podróżujących w środku tygodnia. Dzięki ofercie "multiprzejazd" pasażerowie mogą podróżować od wtorku (od godziny 24:00) do czwartku. Bilet obowiązuje na nielimitowane przejazdy pociągami TLK i IC, a jego koszt to kolejno 119 złotych za miejsce w drugiej klasie i 159 złotych w pierwszej.