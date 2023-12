Spis treści: 01 Polskie miasto docenione w zagranicznych mediach

02 Wrocław zwany "Wenecją Północy". Za co pokochali go turyści?

03 Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu. "Najbardziej niedoceniany świąteczny jarmark w Europie"

Polskie miasto docenione w zagranicznych mediach

Choć to jednak inne polskie miasta, takie jak Gdańsk, Kraków czy Warszawa, przyciągają większą liczbę turystów, Daily Express wskazuje, że to właśnie Wrocław zasługuje na uwagę podróżnych. Według informacji podanych przez dziennik, w 2022 roku stolicę Dolnego Śląska odwiedziło 5,8 miliona osób, co stanowi znacznie mniejszą liczbę w porównaniu z 11 milionami turystów w Krakowie.

Miasto znane jako "Wenecja Północy" coraz częściej pojawia się w zagranicznych rankingach turystycznych, przez co wzbudza coraz większe zainteresowanie podróżnych. Dziennikarze porównali Wrocław do Pragi oraz Budapesztu. Za co został doceniony?

Reklama

Zobacz również: Zachwala Polskę Amerykanom. Oto 5 rzeczy, które ceni w naszym kraju



Wrocław zwany "Wenecją Północy". Za co pokochali go turyści?

Autorzy artykułu podkreślają, że Wrocław to "polskie centrum historyczne" i oferuje on wiele atrakcji, które warto zobaczyć. Wśród nich wymieniono oczywiście Rynek Główny, ale również Muzeum Sztuki Mieszczańskiej, Afrykarium Wrocławskie, coroczny Jarmark Bożonarodzeniowy, oraz Halę Stulecia, wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Wrocław zachwyca turystów swoją piękną architekturą, kolorowymi kamienicami, które otaczają Rynek we Wrocławiu, a także niepowtarzalnym i przytulnym klimatem. Wśród najważniejszych atrakcji znajdziemy również: Panoramę Racławicką, Hydropolis, Kolejkowo, a także wrocławskie krasnale.

Zasugerowano też, że podczas wycieczki do Wrocławia warto zwrócić uwagę na lokalną kuchnię. Miasto doceniono również ze względu na bogatą bazę gastronomiczną, dostępną zarówno dla osób spożywających mięso, jak i wegan i wegetarian.

Zdjęcie Wrocław oferuje turystom całą masę atrakcji, od tych historycznych, po nowoczesne i multimedialne / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Słynie z najpiękniejszej na świecie choinki i niezwykłej atmosfery. W grudniu dojedziesz tam wyjątkowym pociągiem

Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu. "Najbardziej niedoceniany świąteczny jarmark w Europie"

Warto zauważyć, że to nie pierwszy raz, gdy Wrocław przykuł uwagę zagranicznych mediów. Miasto niejednokrotnie zostało uznane za jedno z najbardziej magicznych miejsc w Europie, gdzie w grudniu możemy poczuć wspaniały świąteczny klimat.

Jeszcze niedawno o Wrocławiu pisało amerykańskie CNN. Jego dziennikarze stworzyli listę najbardziej wyjątkowych miast w okresie świąt Bożego Narodzenia, a stolica Dolnego Śląska znalazła się wśród propozycji takich jak Wiedeń, czy miasto Świętego Mikołaja Rovaniemi.

Wrocław uważany jest za jedno z najpiękniejszych miast w Polsce, ale w okresie świąt Bożego Narodzenia wszystko nabiera tu innego wymiaru. Na miejskim jarmarku bożonarodzeniowym, rozstawionym na Placu Solnym i Rynku, znajduje się ponad 250 straganów, a także migoczące instalacje świetlne. Architektura również oddaje świąteczną atmosferę, a gotyckie budowle oznaczają, że każdy może poczuć klimat, który pojawia się tylko o tej porze roku czytamy w artykule.

Odwiedzając Wrocław w grudniu, możemy zauważyć ogromne zainteresowanie turystów tym miastem. Na bożonarodzeniowym jarmarku po zmroku pojawiają się tłumy odwiedzających, a wśród nich coraz więcej tych z zagranicy.

Zdjęcie Jarmark bożonarodzeniowy we Wrocławiu zachwyca zarówno polskich turystów, jak i zagranicznych / Piotr Dziurman/REPORTER / East News

O wrocławskim jarmarku napisał również znany fotograf i podróżnik, autor strony Man vs Globe David McClane:

To z pewnością najbardziej niedoceniany świąteczny jarmark w Europie. We Wrocławiu naprawdę wiedzą, jak zrobić show.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Podróżował rowerem po Brazylii. „Nie wpuścili nas na boisko, abyśmy mogli pograć” Interia.tv

Zobacz również: Najbardziej świąteczne miasta w Europie. Gdzie udać się na weekend?