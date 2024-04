Każdy Polak choć raz powinien odwiedzić to miasto

Miłośnicy kolejowych podróży od 11 grudnia 2022 roku mogą podróżować na Litwę. Pociąg Hańcza, który obsługiwany jest przez PKP Intercity, kursuje z Krakowa przez Warszawę, Białystok i Suwałki, aż do stacji Mockava. Jest to pierwsza stacja po stronie Litwy, gdzie na tym samym peronie można przesiąść się do tamtejszego pociągu, który jedzie prosto do Wilna.

Chcąc jechać z Krakowa, zapłacimy 30 euro, czyli ok. 128 zł. Natomiast z Warszawy wyjdzie nas to 25 euro, czyli ok. 107 zł. Koszt ten obejmuje transport do stolicy Litwy wraz z przesiadką. Bilety zakupić można na stronach, takich jak www.intercity.pl lub bilietas.ltglink.lt. Warto jednak zaznaczyć, że taka podróż, choć jest budżetowa, to trwa ok. 12 godzin. Jednak dzięki temu można zaoszczędzić na zwiedzanie.

Wilno, jako jedno z najstarszych miast w Europie Środkowo-Wschodniej, obfituje w liczne historyczne atrakcje, z których niektóre mają szczególne znaczenie dla Polaków. Warto odwiedzić Uniwersytet Wileński, gdzie uczyli się wybitni polscy pisarze i poeci tacy jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki czy Czesław Miłosz. Na liście atrakcji interesujących polskich turystów znajduje się również mauzoleum matki Piłsudskiego, gdzie złożono serce marszałka.

Widok na Wilno 123RF/PICSEL

Czeski Kraków na wyciągnięcie ręki

Kolejnym punktem na kolejowej mapie powinno być miasto znajdujące się w Czechach. Najwięcej osób zapewne w tej chwili pomyśli o Pradze, jednak chcemy przedstawić ten kierunek w trochę innym wydaniu. Ołomuniec przez przyjezdnych porównywany jest do Krakowa, a wszystko ze względu na podobne uliczki i klimat.

Koszt takiej podróży z Katowic jest elastyczny. Ceny na stronach internetowych takich jak europodroze.pl rozpoczynają się już od 73 zł, jednak sięgają nawet do 200 zł za osobę. Przejazd z Krakowa do stacji „Olomouc hlavni nadrazi” waha się między podobnymi cenami i trwa ok. 4 godziny.

Na miejscu można dostrzec zabytki, których większość zlokalizowana jest w sercu miasta. Podróżnicy znajdą tam znaki lub tablice z głośnikami, z których usłyszą opowieści historyczne. Choć warto wcześniej podszkolić swój czeski. W miejscowości Ołomuniec warto zobaczyć kościoły, Kaplicę św. Jana Sarkandra, Zamek Ołomuniecki, Pałac Arcybiskupi, fontanny: Neptuna, Jowisza, czy Herkulesa.

Ołomuniec 123RF/PICSEL

Bawarska stolica? Wsiadaj i jedź

Z Polski pociągiem można dostać się także do Monachium. Warto podkreślić, że nie będzie to najkrótsza podróż. Jednak prawdziwi kolejowi weterani zrozumieją to poświęcenie. Z Krakowa podróż zajmuje ponad 11 godzin, a ceny biletu zaczynają się od ok. 400 zł. Natomiast przejazd z Warszawy do niemieckiego miasta zajmuje ponad 14 godzin, a ceny wahają się od ok. 400 do 600 zł.

Ceny lotów do Monachium rozpoczynają się od ok. 1000 zł za osobę w dwie strony. Jednak warto doliczyć do tego bagaż oraz serwisowe i lotniskowe opłaty. Przejażdżka pociągiem pozwala nam zaoszczędzić ok. 600-800 zł. Wszystko ma swoją cenę, w tym przypadku płacimy naszym czasem i komfortem. To już kwestia indywidualna, na czym nam najbardziej zależy. Warto jednak nie przekreślać samolotów w tym kierunku, gdyż czasem możemy znaleźć naprawdę korzystną okazję.

W harmonogramie wizyty w bawarskim mieście nie może zabraknąć Placu Mariackiego z Nowym Ratuszem. Co ciekawe, każdego dnia o godzinie 11:00 i 12:00 na wieży odbywa się przedstawienie tańczących figur do melodii Glockenspiel. Dodatkowo, między marcem a październikiem pokaz odbywa się również o godzinie 17:00. Warto też odwiedzić Rezydencję w Monachium, będącą oficjalną siedzibą rodu Wittelsbachów, oraz Frauenkirche - Katedrę Najświętszej Marii Panny.

Monachium Getty Images

