Kraina świateł na Gubałówce ponownie otwarta. Rozrywka dla całej rodziny

Podróże

11 listopada zainaugurowano tegoroczny sezon na Gubałówce w postaci Krainy świateł. To popularna atrakcja w wielu polskich miastach, natomiast ta w Zakopanem jest wyjątkowa ze względu na swoje położenie. Co zobaczymy na miejscu i ile za to zapłacimy?

Zdjęcie Kraina świateł na Gubałówce w Zakopanem przyciąga całe rodziny / Paweł Murzyn / East News