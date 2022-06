Prognozy na lato od IMGW

Planując termin urlopu, jeśli zamierzamy spędzić wypoczynek w Polsce, często musimy wybierać daty "w ciemno" lub opierać się na długoterminowych prognozach pogody, które jednak nie zawsze się sprawdzają. Im bliżej wakacji, tym z większym prawdopodobieństwem można stwierdzić, czy synoptycy mieli wcześniej rację. A zatem - kto wygrał, planując urlop na lato 2022?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej co miesiąc aktualizuje i publikuje tzw. eksperymentalne prognozy długoterminowe na kilka nadchodzących miesięcy. Opierają się one na średnich wskaźnikach temperatury i sumy opadów z typowych miesięcy w latach 1991-2020 i informują o tym, czy elementy te będą porównywalnie w normie, powyżej niej czy też poniżej.

Pogoda na wakacje 2022

Na najlepszy miesiąc wakacyjny pod względem pogody zapowiada się lipiec. Na terenie całego kraju średnia temperatura według prognoz IMGW ma utrzymywać się powyżej normy, co oznacza, że powinno być naprawdę ciepło. Jeśli chodzi o sumę opadów, to w całej Polsce mają się one mieścić w normie.

Z kolei w sierpniu ma być podobnie z tą różnicą, że już nie w całym kraju tak ciepło. Średnia temperatura ma przekraczać normę na południu oraz w centralnej Polsce, natomiast na północy ma mieścić się w normie. Suma opadów również nie ma odbiegać od przeciętnych wskaźników.

Wyjątkowo ciepły na terenie całej Polski ma być także wrzesień, który jest dodatkowym miesiącem wakacyjnym dla studentów, choć również inne grupy lubią brać urlopy właśnie wtedy, gdy nie ma już tylu turystów. Co do sumy opadów, to mają one przekroczyć normę na północnym wschodzie kraju.

Na stronie IMGW dostępna jest już również prognoza na październik, który wszędzie zgodnie z prognozami zapowiada się na umiarkowany pod kątem temperatury. Z kolei suma opadów ma znajdować się poniżej normy, co oznacza, że miesiąc ten prawdopodobnie będzie suchy.

Urlop w Polsce a pogoda

IMGW podkreśla, że dane trzeba traktować orientacyjnie, tym bardziej że są one uogólnione na całe miesiące. Choć należy oczywiście pamiętać, że długoterminowa prognoza pogody wciąż może być obarczona ryzykiem błędu, to pewne wnioski mogą być z niej wyciągnięte.

Według tego co już od kilku miesięcy wynika z długoterminowych prognoz publikowanych przez IMGW, zarówno lipiec jak i sierpień, a nawet wrzesień, zapowiadają się w Polsce naprawdę ciepło i słonecznie. Jedynie w drugim z wakacyjnych miesięcy temperatury nad polskim morzem mogą nie być tak wysokie, jakby można było tego oczekiwać.

Nie powinno być również szczególnie deszczowo, z wyjątkiem rejonów Trójmiasta czy Mazur we wrześniu. Wydaje się, że w tym roku pogoda potraktuje łagodnie Polaków, którzy zdecydowali się na letni wypoczynek w kraju. Pozostaje mieć nadzieję, że prognozy się sprawdzą.

