Subtropikalny klimat sprawia, że w tym zakątku możemy cieszyć się upalnym latem i bardzo łagodną zimą. Lanzarote uznawana jest za najcieplejszą z Wysp Kanaryjskich , co sprawia, że staje się atrakcyjnym celem jesiennych podróży. Przemierzanie "wyspy wulkanów" będzie czystą przyjemnością, ponieważ możemy liczyć na bezchmurne niebo, osiem godzin słońca w ciągu dnia i temperatury dochodzące do 26-27 °C . Temperatura Oceanu Atlantyckiego to średnio 22-23°C, więc nadal w planach wyjazdowych możemy uwzględnić kąpiele, które będą stanowić wisienkę na torcie wakacyjnej atmosfery.

Lot z Krakowa na Cypr trwa trzy godziny, z Warszawy trzy i pół. To niewiele, biorąc pod uwagę, że w tym czasie jesteśmy w stanie przenieść się w zupełnie inny klimat. Nie zawsze trzeba wyruszać na drugi koniec świata, by cieszyć się ciepłem i niemal gwarantowaną pogodą, kiedy na terenie naszego kraju myślimy już tylko o ciepłych skarpetach i uruchamianiu kaloryferów.

Z powodzeniem można nazwać to miejsce "wyspą słońca ". W październiku na Cyprze temperatura w ciągu dnia utrzymuje się na poziomie średnio 26°C, liczyć możemy na aż 12 godzin słońca . Wieczory są chłodniejsze (około 20°C), co przynosi przyjemne orzeźwienie. Nadal jednak dni możemy spędzać na plażach (zarówno piaszczystych, jak i kamienistych) z lazurową wodą oraz na zwiedzaniu malowniczych miasteczek czy zabytków archeologicznych.

Zdecydowanie tak. Zwłaszcza jeśli należysz do osób, które lubią ciepło, ale jednocześnie nie są fanami upałów. Średnia temperatura w Tunezji w październiku to 25°C, więc to komfortowe warunki pogodowe zarówno do plażowania, jak i zwiedzania. W tym miesiącu można spodziewać się zaledwie pięciu dni deszczowych, więc z pełnym przekonaniem założysz, że malownicze plaże i zabytki uda się zobaczyć w pełnym słońcu.