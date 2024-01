Spis treści: 01 Andora - malownicze państwo pośród szczytów Pirenejów

Andora - malownicze państwo pośród szczytów Pirenejów

Andora to niewielkie państwo położone w zachodniej części Pirenejów, pomiędzy Francją a Hiszpanią. Jest jednym z najmniejszych krajów Europy, a jej powierzchnia wynosi zaledwie 468 km kwadratowych.

Stolicą Andory jest Andora la Vella, będąca jednocześnie największym miastem kraju. Andora la Vella jest również jedną z najwyżej położonych stolic w Europie. Językiem urzędowym tego państwa jest kataloński, jednakże uwagi na położenie geograficzne i stosunki społeczno-ekonomiczne powszechnie używane są również języki hiszpański i francuski.

Andora to raj dla narciarzy. Ośrodek Grandvalira jest jednym z największych w Europie

Mimo że Andora nie jest najczęściej wybieranym wakacyjnym kierunkiem, w sezonie zimowym cieszy się szczególną popularnością wśród miłośników narciarstwa. Położenie tego państwa sprawia, że zimą na stokach panują doskonałe warunki narciarskie.

Andora może poszczycić się różnorodnością ośrodków narciarskich, takich jak Vallnord (Pal-Arinsal), Soldeu-El Tarter, Pas de la Casa, czy Grau Roig. Każdy z nich oferuje malownicze trasy o zróżnicowanym stopniu trudności, a także bogatą infrastrukturę. Andora to idealne miejsce zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących narciarzy.

Największy ośrodek narciarski w Andorze i zarazem największy obszar narciarski w Europie poza Alpami to Grandvalira. Skupia on kilka stacji, takich jak Pas de la Casa, Grau Roig i Soldeu-El Tarter. Ośrodek ten oferuje rozległy kompleks połączony siecią ponad 70 nowoczesnych wyciągów, co umożliwia łatwe przemieszczanie się między sektorami. Znajdujące się tam trasy mają łączną długość aż 240 km, co sprawia, że Grandvalira spełni oczekiwania zarówno początkujących, jak i zaawansowanych narciarzy.

Zdjęcie Andora to prawdziwy raj dla narciarzy / 123RF/PICSEL

Andora na narty. Gdzie warto pojechać?

Soldeu-El Tarter

Jednym z najchętniej odwiedzanych przez narciarzy miejsc są stoki ponad Soldeu, czyli Tossa Dels Espiolets (2467 m) i Tossal De La Llosada (2560 m). Znajdziemy tam największe nagromadzenie nartostrad w ośrodku.

Duże wrażenie na turystach robi czarna FIS-owska trasa Avet. To prawdziwa perełka dla zaawansowanych narciarzy.

Ośrodek Soldeu jest również świetnie skomunikowany z innymi okolicznymi miejscowościami, umożliwiając łatwe przemieszczanie się między stokami. Soldeu oferuje trasy o różnym stopniu trudności — od zielonych dla początkujących po czarne dla bardziej doświadczonych narciarzy. Co więcej, dla tych, którzy poszukują ciekawych atrakcji poza trasami, dostępny jest snowpark, czy też tor saneczkowy.

Zdjęcie Soldeu-El Tarter to jeden z najchętniej wybieranych ośrodków narciarskich przez turystów / 123RF/PICSEL

Grau Roig

Grau Roig (2120 m) to obok Soldeu drugie najważniejsze narciarskie centrum Grandvaliry. Jest ono skoncentrowane przede wszystkim na doświadczonych narciarzach, którzy poszukują malowniczych tras i wymagających stoków.

To właśnie w tym ośrodku znajduje się najwyższy punkt osiągalny na nartach w całej Grandvalirze, czyli Pic Blanc (2639 m), z którego rozpościera się niesamowita panorama Pirenejów. To właśnie na Pic Blanc rozpoczynają się dwie słynne czarne trasy: Antenes i Riberal — szczególnie doceniane przez doświadczonych narciarzy.

Vallnord (Pal-Arinsal)

Pal-Arinsal to jeden z najnowocześniejszych ośrodków narciarskich w całych Pirenejach. Charakteryzuje się on nie tylko malowniczymi widokami, ale i doskonałą lokalizacją — położony jest zaledwie kilkanaście kilometrów od stolicy państwa i kilka kilometrów od miasta Escaldes-Engordany.

Ośrodek posiada aż 42 trasy o zróżnicowanym stopniu trudności, które razem obejmują aż 63 kilometry.

Infrastruktura ośrodka zapewnia doskonałe warunki dla narciarzy, a także umożliwia wygodne poruszanie się po terenie za pomocą gondoli. Pal-Arinsal to wymarzone miejsce dla doświadczonych narciarzy, którzy mogą skorzystać z profesjonalnego snowparku czy heliskiingu. Nie brakuje też szkółek narciarskich i łagodnych stoków

Zdjęcie Trasy narciarskie w Andorze zachwycają niebywałymi widokami / 123RF/PICSEL

Pas de la Casa

Pas de la Casa, położony tuż przy granicy z Francją, to ośrodek dla narciarzy o różnym stopniu zaawansowania. Oferuje zarówno łatwe trasy dla początkujących, jak i trudniejsze dla średnio-zaawansowanych i zaawansowanych narciarzy.

To bez wątpienia świetny wybór dla rodzin z dziećmi, a także tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z narciarstwem. Na nowicjuszy czekają tam łagodne nartostrady, a także liczne szkółki narciarskie.

Pas de la Casa oferuje także nowoczesne wyciągi, snowparki i trasy do boarder crossu.

Jak zorganizować wycieczkę do Andory na narty. Biura podróży oferują liczne możliwości

Zorganizowanie wycieczki do Andory na własną rękę wcale nie jest takie proste. Z uwagi na brak lotniska, nie dolecimy tam bezpośrednio samolotem. Najlepszą opcją jest więc dojazd z Polski samochodem lub przylot do Barcelony, a następie podróż autobusem do Andory.

Dużo wygodniejszym rozwiązaniem jest wykupienie wycieczki przez biuro podróży. Nie musimy wtedy martwić się o zorganizowanie dojazdu czy też inne kwestie organizacyjne naszego urlopu.

Ceny ofert last minute za osobę zaczynają się już od 4 200 zł. Mowa tutaj o 8-dniowym wyjeździe, z lotem z Warszawy. W cenę zazwyczaj wliczone jest śniadanie i obiadokolacja