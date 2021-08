Miejsca, które warto zobaczyć, będąc na Łotwie. To jeden z najbardziej zalesionych krajów Europy!

Bieszczady na weekend. Co oferuje "polski Dziki Zachód"?

​Pierwsze kolonie dziecka. Na co zwracać uwagę przy wyborze? Łotwa jest niewielkim krajem Europy Północnej, bo liczy 64 589 km². Polskę od Łotwy dzieli Obwód Kaliningradzki i Litwa, ale ruszając bezpośrednim połączeniem lotniczym z Warszawy, w Rydze znajdziemy się w godzinę i trzydzieści minut.

Jeżeli zdecydujemy się odwiedzić Łotwę pierwszy raz i mamy zaplanowany krótki pobyt, to oczywiście poznanie stolicy jest doskonałym pomysłem.

Piękne, nowoczesne miasto z wpływami niemieckimi, które płynnie przeplatają się z tymi ze wschodu, powinno urzec nas swoją historią, architekturą i kuchnią. Ale co, jeżeli postanowimy wyruszyć dalej? Łotwa kryje przed turystami wiele atrakcji i każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.

Na zaproszenie twórców projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą: "Promotion of Tourism International Competitiveness", mogliśmy na własnej skórze przekonać się o tym, jak niesamowita jest Łotwa i jakie kryje przed turystami tajemnice.

Co wobec tego warto zobaczyć podczas swojej pierwszej przygody z Łotwą?

Zielona dzikość w łotewskim sercu

Łotwa jest płaskim krajem. Najwyższy szczyt w tym kraju, Gaiziņkalns, mierzy zaledwie 312 m n.p.m. i znajduje się na Pojezierzu Liwońskim. Niezbyt wyżynna rzeźba terenu ma swoje plusy.



Gdy wejdziemy na jakikolwiek punkt widokowy, rozpościera się u naszych stóp widok, który często zapiera dech w piersiach. W Parku Narodowym Gauja, który jest najstarszym tego typu parkiem na Łotwie, gdy znajdziemy się w jednym z wielu punktów widokowych, widzimy niekończącą się zieleń.



Morze drzew zachwyca i uspokaja, a to niejedyne atrakcje, jakie kryją się na tym obszarze. Park Narodowy Gauja leży na terenie 920 km², co sprawia, że jest największym parkiem narodowym krajów bałtyckich. Położony jest wzdłuż doliny rzeki Gauja.



Miejsce to zwane jest także Szwajcarią Liwońską lub Szwajcarią Łotewską. Wszystko za sprawą jasnych tworów skalnych z czerwonych i żółtych piaskowców, dolomitów i wapieni pochodzących z okresu dewonu. Natomiast za kształtowanie terenu odpowiada schodzący tędy niegdyś lodowiec.



Zdjęcie Łotwa jest jednym z bardziej zielonych krajów Europy. To raj dla miłośników przyrody / Karolina Iwaniuk / archiwum prywatne

To teren doskonały do pieszych wędrówek, zatopienia się w bezkresie zieleni i spływów tratwami lub kajakami. Na miłośników historii czekają zamki - pierwszy z nich, znajdujący się w Siguldzie, zwany jest także Nowym Zamkiem, gdyż został on odbudowany w 1881 roku, po tym jak w latach 1700-1721 Szwedzi doszczętnie zniszczyli to miejsce.



Obecnie Nowy Zamek pełni rolę ratusza, na terenie kompleksu odbywają się śluby, a z tamtejszego tarasu widzimy pierwsze widoki na cudowną okolicę.

Drugi zamek, który możemy odwiedzić mieści się we wsi Kieś, czyli Zamek Cesis. To jeden z najlepiej zachowanych średniowiecznych zamków na Łotwie. Tam też nie brakuje atrakcji, które są idealne nie tylko dla dzieci, ale i dorosłych urzekają, jak mało które w okolicy.



Dzięki pracownikom na miejscu widzimy dokładnie, jak wyglądało życie na zamku, ubiór mieszkańców i czym zajmowali się oni w ciągu dnia.

Zdjęcie Kompleks zamkowy w Siguldzie można zwiedzać godzinami. To miejsce idealne dla rodzin z dziećmi / Karolina Iwaniuk / archiwum prywatne

Wszystko odtworzone jest z niezwykłą pieczołowitością. Spacery po ruinach zamku, gdzie nie ma elektryczności, a drogę turyści oświetlają sobie świecami, przyprawiają o ciarki na plecach.



Opowieści o życiu na zamku oraz o duchach, które można zobaczyć, chodząc wąskimi krużgankami, tylko dodają turystom emocji.

Łotysze kochają bliskość natury i widać to na każdym kroku. Sporo czasu spędzają, uprawiając sporty na świeżym powietrzu. Dlatego nie dziwi spore zaplecze campingowe i szeroka oferta domków letniskowych w samym sercu Parku Narodowego Gauja, niedaleko pięknych zamków.



Jurmała: Rosjanie pokochali tę bałtycką riwierę

Zdjęcie Jurmałę pokochali Rosjanie. Bywali tutaj Breżniew i Chruszczow, a swój dom ma tu także piosenkarka Ałła Pugaczowa / Karolina Iwaniuk / archiwum prywatne

Szerokie plaże, piękne hotele z rozbudowaną ofertą SPA, doskonałe jedzenie, wśród którego nie brakuje ryb i... Rosjanie. Ten naród niezwykle pokochał malowniczy kurort, jakim jest Jurmała. Leży ona kilkanaście kilometrów od Rygi, między Zatoką Ryską a rzeką Lelupą.



Niegdyś część Jurmały należała do Rygi, a w okresie niemieckim nosiła nazwę Riga-Strand.



W XIX w. Jurmałą zainteresowali się rosyjscy oficerowie, upatrując sobie w tym kurorcie doskonałe miejsce do odpoczynku i tak w okresie radzieckim tłumy Rosjan zaczęły ściągać na piaszczystą, łotewską plażę. Przyjeżdżali tutaj chociażby Chruszczow i Breżniew.



Okazało się, że także ceny tamtejszych działek i nieruchomości były i w dalszym ciągu są atrakcyjne dla Rosjan. To oni w większości kupują piękne, bogato zdobione, drewniane domy. Jedną ze słynnych mieszkanek Jurmały jest Ałła Pugaczowa, radziecka i rosyjska piosenkarka, kompozytorka, aktorka, autorka tekstów, reżyserka i producentka muzyczna.



Zastanawiający jest jednak fakt, że mimo szerokich plaż panują na nich pustki, nawet w sezonie, a Polacy nie korzystają z uroków tego miejsca.



Łotwa otwiera się coraz bardziej na zwiedzających, a polscy turyści może znajdą alternatywę dla częściej wybieranych kierunków właśnie w pięknej Jurmale lub innych miastach malowniczej Łotwy, tak jak udało się to nam dzięki "Promotion of Tourism International Competitiveness".

Zdjęcie Zamek w Kiesi jest jednym z najlepiej zachowanych średniowiecznych budowli na Łotwie / Karolina Iwaniuk / archiwum prywatne

Zdjęcie Na zamku w Kiesi czeka na nas wiele atrakcji. Łotysze zadbali o najdrobniejsze szczegóły, by turysta mógł wyobrazić sobie bez trudu, jak wyglądało życie w średniowiecznym zamku / Karolina Iwaniuk / archiwum prywatne

Zdjęcie Plaże Jurmały rok rocznie przyciągają turystów nie tylko z Łotwy, ale i z zagranicy / 123RF/PICSEL

Zdjęcie Zjawisko "białych nocy" jest normą na Łotwie. Wówczas na niebie można obserwować zachwycające zachody słońca, które trwają godzinami / Karolina Iwaniuk / archiwum prywatne