Pomarańczowy alert pogodowy dla Chorwacji. Ostrzeżenie przed gwałtownymi burzami wydał w poniedziałek Chorwacki Państwowy Urząd Meteorologii (DHMZ). Obowiązywał m.in. w regionach takich jak Zagrzeb, Split czy Osijek. Lokalni synoptycy ostrzegali, że mieszkańcy i turyści muszą się przygotować na gwałtowną zmianę pogody.

Chorwackie służby apelowały do mieszkańców o szczególną ostrożność. Ostrzegali m.in. przed uszkodzeniami drzew i budynków czy utrudnieniami w ruchu drogowym.

Pogodowy armagedon w Chorwacji. Ponad 40 interwencji w jednym regionie

Zdjęcie Gwałtowne burze dały się we znaki mieszkańcom Chorwacji (zdj. ilustracyjne) / 123RF/PICSEL

Kraj nawiedziły deszcze i burze. W poniedziałek o wiele chłodniej niż w ostatnich dniach było w rejonie Istrii nad Adriatykiem. Minionej doby, z powodu burz i intensywnych opadów, strażacy interweniowali ponad 40 razy.

- Intensywne opady doprowadziły do podtopień budynków, a w niektórych miejscach doszło do osunięć ziemi. Mimo tego drogi pozostały przejezdne. W interwencjach brali również udział zarówno zawodowi strażacy, jak i ci należący do ochotniczej straży pożarnej - przekazał w rozmowie z portalem Morski.hr Dino Kozlevac, dowódca straży pożarnej w regionie Istria.

Jak podaje serwis pogodowy Istramet, w zachodniej części regionu spadło do 100 milimetrów deszczu. Z kolei w Umagu - 60 mm, a w Novigadzie i Tar ponad 75 milimetrów. - W przeciągu dwóch godzin odnotowano aż 10 tys. uderzeń piorunów - przekazuje Morski.hr.

Na nagraniach widać wyraźnie co dzieje się w Chorwacji. Mieszkańcy przerażeni

Na opublikowanych w sieci nagraniach wyraźnie widać, co działo się we wspomnianym regionie Chorwacji.

"Brutalna powódź w zachodniej części Istrii, lokalne opady wynoszą do 100 milimetrów" - brzmi opis opublikowanego przez Istramet zdjęcia w mediach społecznościowych. O tym, jak niebezpieczna pogoda dała się we znaki mieszkańcom i turystom, pokazuje filmik opublikowany przez serwis Morski.hr: "Dzień zamienił się w noc". Widzimy na nim prawdziwy pogodowy armagedon - szalejącą wichurę i intensywne opady deszczu. Mieszkańcy byli przerażeni.

"Drogi Boże, pomóż nam",

"Bądźcie wszyscy bezpieczni",

"Powodzenia, trzymajcie się! Oby burza minęła",

"Horror",

"To jednak nic w porównaniu z tym, co było w Sławonii w lipcu. Wiatr wiał z prędkością 220 km/h! Prognozowano deszcz, który zamienił się w huragan"

- pisali internauci.

