Chorwacja to jeden z topowych kierunków wybieranych w wakacje przez Polaków. Piękna pogoda, urokliwe krajobrazy, pyszne jedzenie i gościnność mieszkańców działają na nich jak magnes.

Turyści w Chorwacji przeżywają istny horror. "Strach wchodzić do wody"

Zdjęcie Chorwacja działa na turystów jak magnes. Tym razem powinni zachować szczególną ostrożność / 123RF/PICSEL

Pomimo panującej w Chorwacji słonecznej i upalnej pogody, turyści przeżywają istny horror. To za sprawą meduz świetlistych, które pojawiły się w wodach Adriatyku. O sprawie poinformowały lokalne media. Sprawa jest o tyle poważna, że bliskie spotkanie z meduzami może mieć nieprzyjemne konsekwencje w postaci bolesnej rany. "Jutarnji list" ostrzega również, że "pamiątką" po takim spotkaniu mogą zostać blizny.

- Od dwóch dnia zatoka wokół wyspy jest ich pełna - powiedziała w rozmowie z serwisem Morski.hr jedna z turystek wypoczywających na wybrzeżu. - Zraniły mnóstwo ludzi, w tym również dzieci. Są wszędzie, a ludzie boją się wchodzić do wody. Strach się kąpać! - zwróciła uwagę kobieta. Meduzy zostały zauważone również w rejonie plaż wyspy Mljet.

To nie pierwszy raz, gdy meduzy pojawiły się w tym rejonie. Dały się we znaki w latach 80. XX wieku, po czym rozprzestrzeniły w zachodniej części Morza Śródziemnego.

Zdjęcie Meduza świetlista ma 8 czułków z komórkami parzydełkowymi / ADAM BOROWY/REPORTER / East News

Meduza świecąca to gatunek krążkopława z rodzaju Pelagia. To morski organizm, który ma zdolność świecenia w ciemnościach. Osobniki mają rozmaite kolory - oprócz różowego czy fiołkowego odcienia spotykane są również meduzy w barwach żółtozłotych. Ich ciało ma średnicę do 7 cm.

Chociaż jej wygląd robi wrażenie, to jednak jej dotknięcie kończy się źle. Meduza świetlista ma 8 czułków z komórkami parzydełkowymi - to właśnie ich dotknięcie powoduje bolesne oparzenia.

Gatunek ten występuje w ciepłych i umiarkowanych wodach oceanów na całym świecie, w tym: Morzu Śródziemnym, Morzu Czerwonym i Oceanie Atlantyckim. Występują też w Oceanie Spokojnym, niedaleko Hawajów, w południowej Kalifornii i Meksyku. Meduzy świetliste żyją zazwyczaj w głębinach morskich, ale czasami są wyrzucane z przybrzeżnych wód. Dlatego czasami można zobaczyć spore ich liczby na plażach.

