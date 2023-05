Senior w podróży. Na jakie zniżki mogą liczyć seniorzy w Polsce?

Przed nami ciepłe, letnie miesiące. Każdy chciałby ruszyć w podróż, ale w tym roku ze względu na rosnące ceny, może być to utrudnione. Zwłaszcza w przypadku seniorów. Są jednak sposoby na to, by nieco zaoszczędzić.

Zdjęcie Osoby po 60. roku życia mogą podróżować taniej / 123RF/PICSEL