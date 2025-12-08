Spis treści: Dlaczego ryby są ważne przy kontroli cholesterolu? Gatunki ryb szczególnie polecane po 50. roku życia Jak przygotowywać ryby, by były zdrowe dla serca? Porady dietetyczne. Ile ryb jeść w tygodniu? Czego unikać, wybierając ryby?

Dlaczego ryby są ważne przy kontroli cholesterolu?

Ryby stanowią świetne źródło kwasów tłuszczowych omega-3. To właśnie dlatego są one istotnym elementem diety korzystnie wpływającym na poziom cholesterolu. Kwasy tłuszczowe omega-3 obniżają poziom trójglicerydów we krwi, które w nadmiarze mogą przyczyniać się do zwiększenia wystąpienia różnych chorób sercowo-naczyniowych. Mowa tutaj przede wszystkim o miażdżycy prowadzącej do zawału serca lub udaru mózgu.

Przyspieszony rozwój miażdżycy następuje wskutek podwyższonego poziomu cholesterolu LDL, który przyczynia się do powstawania blaszek miażdżycowych. Zawarte w rybach kwasy omega-3 mogą pomóc w utrzymaniu jego prawidłowego poziomu.

Gatunki ryb szczególnie polecane po 50. roku życia

Objawy związane z rozwojem miażdżycy zwykle pojawiają się po 50. roku życia. Jakie gatunki ryb są szczególne polecane dla osób w tym wieku? Okazuje się, że warto postawić na tłuste ryby morskie, które są bogate we wcześniej wspomniane kwasy tłuszczowe omega-3. Chodzi tutaj przede wszystkim o gatunki takie jak łosoś, makrela czy śledź.

W kontekście zdrowej diety warto postawić na różnorodność i włączyć do jadłospisu również chude lub średniotłuste ryby, które może nie zawierają tylu zdrowych tłuszczów co wcześniej wymienione, lecz stanowią świetne źródło białka. Odpowiednia podaż tego składnika może przeciwdziałać sarkopenii, czyli utracie masy mięśniowej spowodowanej głównie wiekiem. Chude i średniotłuste ryby o wysokiej zawartości białka to między innymi leszcz, lin, dorsz, morszczuk czy pstrąg.

Jeżeli mamy taką możliwość, to dobrze jest postawić na ryby z hodowli, które odznaczają się mniejszą zawartością rtęci, niż żyjące dziko ryby drapieżne.

Ryby powinny pojawiać się w naszej diecie dość często 123RF/PICSEL

Jak przygotowywać ryby, by były zdrowe dla serca?

Jeśli chodzi o walory zdrowotne ryb, to w ich przypadku ogromną rolę odgrywa odpowiednie przygotowanie. Najlepiej przyrządzać je w formie duszonej, grillowanej czy pieczonej. Niektórzy stawiają także na gotowanie na parze - ta metoda sprawdza się w szczególności w przypadku łososia czy pstrąga.

Przygotowując ryby, unikajmy smażenia ich na głębokim tłuszczu. Nadmiar oleju może przyczynić się do zwiększenia kaloryki posiłku. Wówczas nietrudno o przekroczenie dziennego zapotrzebowania kalorycznego i wzrost tkanki tłuszczowej zmagazynowanej w organizmie. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że nadmierna waga sprzyja rozwojowi chorób układu krążenia, takim jak nadciśnienie czy miażdżyca.

Porady dietetyczne. Ile ryb jeść w tygodniu?

Zgodnie z zaleceniami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), najlepiej spożywać ryby 2 razy w ciągu tygodnia (w tym przynajmniej 1 raz w tygodniu tłuste ryby morskie). Zalecana 1 porcja ryb to około 100-150 g.

Ryby zaleca się jeść dwa razy w tygodniu 123RF/PICSEL

Warto zaznaczyć, że w przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów zdrowotnych, należy skonsultować swoją dietę z lekarzem specjalistą. Mowa tutaj w szczególności o schorzeniach takich jak choroby układu krążenia, choroby układu pokarmowego czy otyłość.

Czego unikać, wybierając ryby?

Włączając ryby do swojej diety, unikajmy wysoko przetworzonych produktów zawierających duże ilości soli. Lepiej ograniczyć też spożycie długożyjących ryb drapieżnych, które w ciągu swojego życia akumulują wiele zanieczyszczeń. Mowa tutaj między innymi o miecznikach, rekinach czy tuńczykach.

Niektóre gatunki mogą odznaczać się niską zawartością dobroczynnych kwasów omega-3. To między innymi panga czy tilapia, które wykazują również dużą skłonność do pochłaniania zanieczyszczeń.

