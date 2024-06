Spis treści:

Polacy spędzający wakacje w kraju, najczęściej spędzają urlop nad Bałtykiem. Wśród najpopularniejszych miejscowości prym wiodą m.in. Kołobrzeg, Gdańsk, Mielno, Mrzeżyno, Ustka, Jastrzębia Góra.

Wakacje nad polskim morzem dość często kojarzą się z tłumami turystów i zatłoczonymi plażami. Jeśli szukamy trochę spokojniejszego miejsca na urlop (również poza sezonem), do listy miejsc warto dopisać Karwię, nadmorską miejscowość letniskową. Słynie z urokliwej plaży, pubów, restauracji, pensjonatów i stoisk z wędzonymi rybami.

Najpiękniejsza wioska nad Morzem Bałtyckim. Mieszka tu zaledwie tysiąc osób

"Wspaniałe miejsce na wypoczynek", "Genialne widoki", "Magia", "Nieziemsko" - takie komentarze krążą po mediach społecznościowych w odniesieniu do Karwii, zwłaszcza w kontekście fotografii zachodu słońca. Trudno się dziwić - Karwia, chociaż niewielka, przyciąga turystów z całej Polski. W sezonie letnim wioska wprost tętni życiem - nie brakuje jednak miejsc, w których znajdziemy ciszę i spokój.

Wioska znajduje się w odległości ok. pięciu kilometrów od Jastrzębiej Góry. Słynie z szerokiej i przestronnej plaży o długości ponad trzech kilometrów. Od miejscowości odcina ją sosnowy las. Chociaż w sezonie turyści chętnie zaglądają w to miejsce, to po południu czy wieczorem można pospacerować po niemalże pustej plaży.

Karwia. Zabudowania oddziela od plaży gęsty, sosnowy las Andrzej Iwanczuki/REPORTER East News

Pierwsza wzmianka o Karwi pochodzi z 1274 roku. W połowie XIX wieku żyło tu dwieście osób. Obecnie to jedno z najchętniej odwiedzanych nadmorskich letnisk - nie są to jednak takie liczby, jakie znamy z rozmaitych rankingów. W sezonie odwiedza ją ok. 35 tys. turystów. Dla porównania: według danych GUS w wakacje 2023 w Kołobrzegu (lider wśród nadmorskich kurortów) udzielono ponad 930 tys. noclegów.

Karwia znajduje się na wschodnim krańcu Wybrzeża Słowińskiego, w gminie Władysławowo (powiat pucki). Jest dawną rybacką osadą, która z czasem stała się popularnym letniskiem. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z XIII wieku (polska nazwa pojawiła się później, bo ok. 1670 roku). W miejscowości zachowało się kilka domów o szkieletowej konstrukcji pochodzących z XIX wieku, jak i wybudowany przez Holendrów w 1900 roku wał przeciwpowodziowy. Na południe od miejscowości znajdują się torfowiska - Karwieńskie i Bielawskie Błota. Drugi z nich jest ostoją dla unikatowej roślinności, np. moroszka białego.

Pas wybrzeża Karwii jest częścią Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, a pozostały teren wchodzi w skład Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W miejscowości przybrzeżne wody Bałtyku są objęte programem Natura 2000 - zimują tu nur czarnoszyi i rdzawoszyi. Duże znaczenie mają również populacje nurnika czy uhli.

W 1678 roku mieszkało tu 39 osób. W 1849 roku - 201. Znaczny przyrost ludności nastąpił na przełomie XX i XXI wieku, kiedy to wieś z osady rybackiej stała się miejscowością letniskową. Mieszkańcy na przestrzeni lat zajmowali się przede wszystkim rolnictwem i hodowlą bydła. W XX-leciu międzywojennym zaczęło tu przybywać coraz więcej letników. Jednak prawdziwy rozkwit turystyki nastąpił wraz z końcem XX wieku. Niegdyś Karwia była częścią większych miast, w latach 1973-2014 znalazła się w granicach Władysławowa. Od 2015 roku jest wsią sołecką, która wchodzi w skład gminy miejsko-wiejskiej Władysławowo. Przed drugą wojną światową była najbardziej wysuniętą wsią na północ Polski.

Jeszcze w 2012 roku mieszkały tu 992 osoby. Jedne z ostatnich danych mówią o nieco ponad 1000 mieszkańców. Obecnie większość zabudowań stanowią prywatne kwatery, pensjonaty i ośrodki wypoczynkowe.

Jedna z najszerszych plaż nad Bałtykiem

Obecnie turystów jak magnes przyciąga plaża, która jest jedną z najszerszych nad Morzem Bałtyckim. Od lądu oddziela ją pas wydm porośniętych sosnowym lasem. Wiedzie przez niego turystyczny szlak, którym z pewnością chętnie pospacerują amatorzy długich wędrówek. Oczywiście do wypoczynku (również aktywnego) zachęca wspomniana plaża. Turyści mogą wypożyczać leżaki, jak i spędzać czas w znajdujących się nieopodal pubach czy restauracjach.

Jeśli wybieramy się do Karwi, warto zabrać ze sobą kijki do nordic walkingu. Na terenie miejscowości i pobliskiej Jastrzębiej Góry wytyczono trasy o różnym stopniu trudności. Łącznie, mają ponad 32 kilometry. Przecinają się w kilku miejscach i mają wspólne odcinki, dzięki czemu możemy dostosować je do własnych możliwości czy w pewnym momencie po prostu zmienić trasę wycieczki.

Jednym z najbardziej znanych miejsc Karwi jest Motylarnia przy ul. Mikołaja Kopernika 29a. Motyle są tu dosłownie wszędzie - a to dzięki temu, że swobodnie latają między odwiedzającymi. Znajduje się tu kilkadziesiąt gatunków egzotycznych motyli. Warto też dowiedzieć się czegoś więcej o życiu motyli - tu z pomocą przyjdą wykwalifikowani przewodnicy.

W Karwi co prawda nie ma obiektów zabytkowych widniejących w rejestrze zabytków województwa pomorskiego, ale do gminnej ewidencji trafiły obiekty historyczno-zabytkowe takie jak m.in. kościół rzymskokatolicki pw. św. Antoniego Padewskiego, kaplica murowana z początku XX wieku czy pensjonat Łucja z początku XX wieku.

