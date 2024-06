Marsjańska ziemia w Polsce? To miejsce istnieje naprawdę

Polska jest pełna ciekawych zakątków i ma do zaoferowania o wiele więcej niż najpopularniejsze miasta i atrakcje turystyczne opisywane w przewodnikach. Ciche jeziora, dzikie plaże, opuszczone dworki czy w końcu... kamieniołom.

Miejsce to znajduje się pomiędzy Suchedniowem a Skarżyskiem. W otoczeniu lasu znajduje się czerwona ziemia z kraterami i urwiskami. Patrząc na to, można pomyśleć, że zamiast na Ziemi stoimy na Marsie. Doły wypełnione są równie czerwoną co podłoże wodą.



Kopulak to nazwa złoża piaskowca, który był właśnie tam wydobywany. Od niego też kamieniołom wziął swoją nazwę. W latach 90. ubiegłego wieku jednak zakończono wydobycie surowca, a wyrobisko wypełniło się wodą.

Skąd wyjątkowy kolor ziemi?

Wyjątkowy kolor skał to wynik obecności w nich minerałów Stanislaw PUSZCZYNSKI/East News East News

Skały, które tworzą nieziemski wygląd kamieniołomu, zbudowane są głównie z ziaren kwarcu, z domieszką minerałów ciężkich. Piaskowiec tam niegdyś wydobywany jest zwany także "suchedniowskim" od miejscowości, koło której się znajduje.

Ma on dużą zawartość iłów przesyconych tlenkami żelaza. To właśnie one nadają mu taki, a nie inny kolor. Znanym przykładem wykorzystania piaskowca suchedniowskiego jest postument pomnika Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Tajemnicze ślady na dnie kraterów

Co na dnie kamieniołomu znaleźli naukowcy? 123RF/PICSEL

Od 2001 do 2003 roku naukowcy odnaleźli także wyjątkowe ślady odciśnięte w skałach piaskowca. Liczą one 240 milionów lat. Wtedy płynęła w tym miejscu rzeka i to ona dawała przez długi czas życie rozmaitym stworzeniom.

Stwierdzono obecność przede wszystkim tropów triasowych płazów i gadów, a niektóre z nich naprawdę były imponujących rozmiarów. Znalezisko stwierdzające obecność życia w tym rejonie sprzed milionów lat oddaje marsjański wymiar tego miejsca i sprawia, że zupełnie inaczej możemy na nie patrzeć.

Niepozorny kamieniołom w Świętokrzyskim był przed milionami lat kolebką życia dla archozaurów.

