Na mapie Polski znajduje się 47 uzdrowisk - kuracjusze mają do wyboru ośrodki w różnych częściach kraju. Najwięcej takich miejscowości znajduje się w województwie dolnośląskim (11) i małopolskim (10) - w powiatach kłodzkim i nowosądeckim. Do sanatorium można pojechać prywatnie, ale również dzięki dofinansowaniu z NFZ, KRUS lub PFRON. Więcej na ten temat w artykule Chcesz złożyć wniosek do sanatorium? Oto, co musisz wiedzieć.

Sporą popularnością wśród kuracjuszy cieszą się uzdrowiska położone w górach. Do których warto pojechać? Wybraliśmy 5 miejsc, w których nie tylko podreperujesz zdrowie, ale i zachwycisz się pięknymi widokami.

Ustroń. Beskid Śląski na wyciągnięcie ręki

Uzdrowisko Ustroń to jeden z największych tego typu kompleksów uzdrowiskowych w Europie. Kojarzycie charakterystyczne piramidy rozsiane na zboczu Równicy? Dzielnica Zawodzie w Ustroniu to zdecydowanie jedno z najbardziej znanych miejsc Beskidu Śląskiego. Miejsce trafiło nawet na listę najważniejszych realizacji architektonicznych XX wieku "10th Century Architecture: The Phaidon Atlas". Co więcej, sanatorium, budynek szpitala reumatologicznego i budynki domów wczasowych trafiły do rejestru zabytków województwa śląskiego.

Kuracjusze mogą korzystać z bogatej oferty zabiegów - zarówno rehabilitacyjnych, jak i wellness. Uzdrowisko posiada własne złoża solanki i borowiny o leczniczych właściwościach, które są używane w trakcie zabiegów. Ustroń specjalizuje się m.in. w rehabilitacji kardiologicznej, neurologicznej, onkologicznej, ortopedycznej czy pulmonologicznej.

W mieście nie brakuje tras w zieleni, można wybrać się stąd na Równicę czy Małą Czantorię. Działają tu restauracje, cukiernie czy puby, a wzdłuż Wisły znajduje się aleja spacerowa i trasa dla rowerów. Na Czantorię można się natomiast dostać dzięki wyciągowi krzesełkowemu. Ustroń to też świetna baza wypadowa w inne rejony Beskidu Śląskiego - w tym do Wisły czy Szczyrku.

Wysowa-Zdrój. Perła Beskidu Niskiego

Przenosimy się w Beskid Niski. Wysowa-Zdrój to miejscowość położona w malowniczej kotlinie, otoczonej wzgórzami południowo-zachodniej części Beskidu Niskiego, tuż przy granicy ze Słowacją. Nad miejscowością króluje charakterystyczny ośrodek uzdrowiskowy "Biawena", z którego roztacza się piękna panorama.

Wysowa-Zdrój i okolice z pewnością przypadną wam do gustu - zwłaszcza, że jest tu co robić i przy okazji można odpocząć od zgiełku miasta. Szlaki piesze, konne, rowerowe, szlak architektury drewnianej, trasa biegowa, ścieżka przyrodnicza... Zieloną oazą Wysowej-Zdroju jest park zdrojowy. W drewnianym budynku pijalni można skosztować wód "Józef", "Franciszek", "Anna" i "Henryk".

Uzdrowisko specjalizuje się w leczeniu chorób układu trawiennego, dróg oddechowych, układu moczowego, układu kostno-stawowego, mięśniowego, przewlekłej niewydolności nerek i chorób związanych ze złą przemianą materii.

Polańczyk, czyli "chorwackie Bieszczady"

A gdyby rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? Proszę bardzo. I tutaj znajduje się popularne uzdrowisko, które zyskało nawet miano "chorwackich Bieszczad". Mowa o Polańczyku nad Jeziorem Solińskim - to największa pod względem liczby sanatoriów i obiektów wczasowych miejscowość na Podkarpaciu. Polańczyk to typowa miejscowość uzdrowiskowo-wypoczynkowa, w której znajduje się najwięcej punktów gastronomicznych i noclegowych w okolicy. Oprócz sanatoriów, znajduje się tu sporo żeglarskich przystani. Z punktów widokowych rozpościera się panorama na Jezioro Solińskie.

Profil leczniczy uzdrowiska w Polańczyku to ortopedia, neurologia, reumatologia, laryngologia, pulmonologia, diabetologia, otyłość, endokrynologia i osteoporoza. W uzdrowisku leczone są schorzenia narządów ruchu, schorzenia przemiany materii i dróg oddechowych, choroby skóry i choroby kobiece.

Krynica-Zdrój. Perła polskich uzdrowisk

Z Bieszczad przenieśmy się w Beskid Sądecki. Krynica-Zdrój to niekwestionowana perła wśród górskich uzdrowisk. Położoną nad potokiem Kryniczanka miejscowość wyróżnia klimat mający cechy podalpejskie, łagodzony przez otaczające ją lasy. Profil leczniczy Krynicy-Zdroju to ortopedia, laryngologia, reumatologia, kardiologia, nefrologia, hematologia, otyłość, osteoporoza, ginekologia, diabetologia. W uzdrowisku leczone są m.in. choroby serca i układu krążenia, choroby układu moczowego i trawienia, nerwice czy niedokrwistość.

To właśnie w Krynicy-Zdroju w 1858 roku po raz pierwszy w Polsce użyto borowiny do celów leczniczych. Jednak zdrowotne właściwości źródeł i klimatu panującego w miejscowości były znane już w XVII wieku. Krynica oficjalnie stała się uzdrowiskiem w 1807 roku. W 20-leciu międzywojennym Krynica była jednym z najpopularniejszych ekskluzywnych ośrodków wypoczynkowych w Europie.

Obecnie Krynica-Zdrój nie bez powodu uchodzi za jedno z najpopularniejszych górskich uzdrowisk. Zachwyca interesującą architekturą i miejscami idealnymi na spacery. Warto wybrać się na przechadzkę, na trasie której znajdą się np. Stary Dom Zdrojowy, Pijalnia Główna czy pijalnia Słotwinka z 1806 roku. Inne zabytkowe obiekty na terenie miejscowości to Łazienki Borowinowe, Stare Łazienki Mineralne, Muzeum Nikifora czy drewniany kościół Przemienienia Pańskiego i Matki Boskiej Częstochowskiej. Na terenie miasta znajdują się pijalnie, odwierty, rozlewnie wód mineralnych i leczniczych. Co jeszcze warto zobaczyć w Krynicy-Zdroju? Polecamy nasz artykuł:

Świeradów-Zdrój. Punkt obowiązkowy

A teraz czas na kolejny malowniczy zakątek Polski. Świeradów-Zdrój to miejscowość o statusie uzdrowiska położna w Górach Izerskich. To jedno z trzech uzdrowisk w Polsce (oprócz Czerniawy-Zdroju i Lądka-Zdroju), które posiada rzadkie wody mineralne z dodatkiem radonu. Mają one nieco wyższą od innych wód temperaturę i zawierają rozpuszczony gaz szlachetny - radon, który nadaje im dość specyficzne lecznicze właściwości. Uzdrowisko specjalizuje się w leczeniu następujących schorzeń: narządu ruchu, reumatologicznych, ginekologicznych, nadciśnienia tętniczego, osteoporozy, miażdżycy tętnic obwodowych.

Jeżeli wybieracie się do Świeradowa-Zdroju, koniecznie zajrzyjcie do Domu Zdrojowego z halą spacerową, jak i "Czarciego Młyna" (skansen produkcyjny Muzeum Chleba). Można też skorzystać z "obowiązkowej atrakcji", jaką jest kolejkowa gondolowa "Stóg Izerski". Świeradów-Zdrój to urokliwa miejscowość, która zachwyci niejednego uzdrowiskową architekturą i oazami zieleni.

