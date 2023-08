Spis treści: 01 Rezerwuj tylko za pośrednictwem zaufanych platform służących do szukania noclegów

Jedną z najważniejszych rzeczy, którą musimy zrobić, planując wakacyjny wyjazd, jest rezerwacja noclegu. Niestety ceny zakwaterowania w popularnych kurortach w szczycie sezonu bywają dość wysokie, dlatego niekiedy kosztem bezpieczeństwa szukamy tańszych alternatyw. Pamiętajmy jednak, że w sezonie wakacyjnym fałszywe oferty noclegów zalewają internet i nie zawsze łatwo się domyślić, że niektóre z nich są tak naprawdę próbą oszustwa.

Z powodu licznych oszustw w popularnych wśród Polaków krajach wakacyjnych Ambasada RP w Zagrzebiu na swoim facebookowym profilu opublikowała rady konsula dotyczące szukania i rezerwowania zakwaterowania nie tylko w tym kraju.

Kiedy planujesz urlop i szukasz zakwaterowania, bacznie sprawdzaj informacje o potencjalnym miejscu Twojego wypoczynku czytamy w poście.

Rezerwuj tylko za pośrednictwem zaufanych platform służących do szukania noclegów

Rezerwując noclegi za granicą na własną rękę, powinniśmy kierować się kilkoma zasadami, które pozwolą nam zminimalizować ryzyko bycia oszukanym. Jedną z najważniejszych reguł jest korzystanie z oficjalnych platform służących do szukania noclegów.

Pamiętajmy jednak, że rezerwując zakwaterowanie za pośrednictwem znanych serwisów, jedynie minimalizujemy możliwość oszustwa, jednak jeśli uśpimy naszą uwagę, wciąż możemy zostać nabrani. Najważniejsza jest ostrożność i niepodejmowanie pochopnych decyzji. Przed zarezerwowaniem danego noclegu musimy dokładnie sprawdzić obiekt, jego lokalizację, ale i przede wszystkim opinie innych podróżnych.

Nowe oferty i brak recenzji. Jak nie dać się oszukać?

Zdarza się, że na znanych platformach rezerwacyjnych możemy znaleźć oferty w bardzo korzystnej cenie, które nie mają jeszcze opinii. Oznaczone są one jako nowe ogłoszenia, które mają zachęcić turystów swoją ceną. Na takie oferty musimy szczególnie uważać. To właśnie w taki sposób oszuści najczęściej żerują na nieuwadze turystów, których czujność usypia fakt, że rezerwują nocleg przez znaną platformę. W rzeczywistości, jeśli dana oferta nie jest jeszcze sprawdzona, może okazać się fałszywa.

Jeśli mamy najmniejszy cień wątpliwości dotyczący prawdziwości ogłoszenia, pamiętajmy o kilku ważnych kwestiach. Konsul podkreśla, aby uważać na:

Płatność poza platformą — jeśli "właściciel" prosi Cię o zapłacenie za zakwaterowanie za pośrednictwem innego linku lub aplikacji, prawdopodobnie jest to oszustwo czytamy na Facebooku.

Znane portale oferują możliwość skomunikowania się z właścicielem danego noclegu na czacie. Oszuści zazwyczaj unikają tego rozwiązania i oferują przeniesienie rozmowy np. na WhatsApp, czy maila. Jeśli dostaniemy taką propozycję, powinna zapalić nam się czerwona lampka.

Oszuści sprytnie próbują zmanipulować turystów, oferując im niższą cenę, jeśli zarezerwują ofertę w ten sposób, poza oficjalną platformą. Niekiedy też specjalnie anulują dokonaną przez nas rezerwację, twierdząc, że mają swoje formularze rezerwacyjne z dodatkową weryfikacją danych, a następnie pytają nas o dodatkowe dane np. karty kredytowej.

Pamiętajmy, że jeśli rezerwujemy nocleg przez portal rezerwacyjny, zapewnia nam on ochronę i możliwość reklamacji w przypadku oszustwa. Jeśli jednak właściciel anuluje pobyt i będzie oferował rezerwację w inny sposób, nie mamy wtedy szansy odwołania się od niej, a w przypadku oszustwa pozostaje nam jedynie zgłoszenie sprawy na policję.

Z tego powodu należy zawsze:

sprawdzać dane właściciela miejsca noclegowego,

miejsca noclegowego, unikać zewnętrznych form komunikacji,

sprawdzać zgodność numeru kierunkowego w przypadku kontaktu telefonicznego (Chorwacja +385),

w przypadku kontaktu telefonicznego (Chorwacja +385), sprawdzać, czy recenzje są autentyczne.

Jak podkreśla konsul, warto wnikliwie czytać recenzje, jeśli takie istnieją.

Zawsze czytaj recenzje pod reklamami — ale uważaj na te, które mogą być fałszywe. Często oszuści piszą recenzje dla siebie za pośrednictwem innych profili, aby podnieść swoją ocenę. Sprawdź więc źródło samych recenzji, jeśli uznasz je za podejrzane.

Zdjęcie Przed zapłaceniem za rezerwację noclegu upewnijmy się, że oferta nie jest próbą oszustwa / 123RF/PICSEL

Zbyt piękne by było prawdziwe. Na co uważać sprawdzając wiarygodność ofert?

Ambasada RP w Zagrzebiu wskazuje inne aspekty, na które powinniśmy zwracać uwagę przed dokonaniem rezerwacji.

Wprowadzające w błąd opisy zakwaterowania — jeśli brzmi zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe, pomiń tę reklamę! czytamy w poście.

Chodzi nie tylko o atrakcyjny opis, ale i świetnej jakości zdjęcia. Niekiedy w internecie możemy spotkać się z ofertami rodem z katalogu wnętrz. Profesjonalnie wykonane zdjęcia może i spotkamy w ogłoszeniach dobrych hoteli, jednak pamiętajmy, że w większości przypadków właściciele noclegów nie wynajmują profesjonalistów do fotografowania ich noclegów. Jeśli chcemy więc sprawdzić, czy zdjęcie faktycznie przedstawia dany pokój lub apartament, możemy użyć odwrotnego wyszukiwania zdjęć w Google, które ujawni nam, czy dana fotografia pochodzi z innego źródła.

Pamiętajmy, że zawsze możemy poprosić właściciela o przesłanie nam dodatkowych zdjęć lub zorganizowanie wideo-oprowadzania.

Zdjęcie Podczas oglądania zdjęć ofert noclegów uważajmy na te, które odznaczają się profesjonalnymi zdjęciami i niską ceną / 123RF/PICSEL

Dodatkowe koszty szkód po wymeldowaniu

Turyści niekiedy padają też ofiarami nieuczciwych właścicieli, którzy próbują wyciągnąć od nich dodatkowe pieniądze. Z tego powodu przed zarezerwowaniem czy też zapłatą z góry za nocleg upewnijmy się, że właściciel nie nalicza dodatkowych kosztów za np. parking, sprzątanie czy szkody.

Złośliwy właściciel może poprosić Cię o dodatkowe płatności (jeśli nie wpłaciłeś depozytu) za szkody, których nie wyrządziłeś, a my radzimy zrobić zdjęcia lub sfilmować apartament przy zameldowaniu i wymeldowaniu.

Oszustwa phishingowe. Nie dajmy się złapać na fałszywe maile i linki

Podając nasze dane osobowe czy też dokonując płatności przez internet, zawsze musimy uważać na oszustwa phishingowe. W przypadku szukania noclegu oszust może podszywać się pod platformę rezerwacyjną w celu wyłudzenia naszych danych. Pamiętajmy, że zazwyczaj nasze dane podajemy na stronie, w momencie rezerwowania noclegu. Jeśli przyjdzie do nas e-mail z linkiem do zapłaty wysłany z adresu mailowego przypominającego adres danej platformy, prawdopodobnie jest to oszustwo.

Zawsze sprawdzaj link, na który wpisujesz poufne dane oraz adres e-mail, z którego otrzymałeś wiadomość radzi Konsul.

O tym, że dany e-mail lub wiadomość może być oszustwem, świadczą m.in.: