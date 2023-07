Na plażę w dzielnicy Warszów będą kursować nadzorowane autobusy - donoszą władze Świnoujścia, kończąc tym samym trwające od kilku miesięcy zamieszanie w tym obszarze. Tymczasem chcąc jednak wejść na tamtejszy skrawek piasku, trzeba będzie uprzednio dokładnie sprawdzić, czy nie zapomniało się dowodu tożsamości. Wszyscy, którzy wjadą bowiem w strefę ochronną, będą podlegać kontroli służb.

Nowy pomysł nad polskim morzem. Na plażę tylko z dowodem tożsamości

W kwietniu władze województwa zachodniopomorskiego zdecydowały o wprowadzenia wokół gazoportu w Świnoujściu strefy ochronnej. Czasowy zakaz przebywania w odległości do 200 m wokół Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego był odezwą na wniosek Morskiego Oddziału Straży Granicznej, po zasięgnięciu opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W zasięgu strefy ochronnej znalazła się jednak ul. Ku Morzu, która prowadzi do Fortu Gerharda i latarni morskiej. To skutecznie uniemożliwiło więc mieszkańcom oraz turystom dostęp nie tylko do tamtejszych atrakcji, ale również plaży na Warszowie. Do zabytków można było dostać się wyłącznie statkiem, co dla niektórych generowało sporo problemów i zamieszania. Teraz to się jednak zmieni.

Zdjęcie W zasięgu strefy ochronnej znalazła się ul. Ku Morzu, która prowadzi do Fortu Gerharda i latarni morskiej / Piotr Kamionka/REPORTER / East News

"Dojazd komunikacją zbiorową na plażę na Warszowie w Świnoujściu będzie możliwy. Stanowisko Straży Granicznej z 27 lipca umożliwia organizację nadzorowanego transportu mieszkańców i turystów, przez strefę ochronną wokół Terminala LNG w Świnoujściu, do plaży na Warszowie" - informuje wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Ale jest jedno "ale".

Idziesz na plażę? Nie zapomnij o dowodzie. Tutaj zostaniesz wylegitymowany

Dojazd komunikacją zbiorową na plażę na Warszowie będzie możliwy od 1 sierpnia. "W dniach 1-3 sierpnia autobusy będą kursować z węzła przesiadkowego do plaży na Warszowie co godzinę od 9 do 18 (ostatni kurs). Równolegle autobusy będą jeździć z węzła przesiadkowego dotychczasową trasą do plaży w Przytorze przez Podziemne Miasto. Pierwszy kurs o godz. 8.30" - informuje w mediach społecznościowych prezydent Świnoujścia. "Przejazd mieszkańców i turystów przez strefę ochronną wokół Terminalu LNG będzie nadzorowany" - dodaje jednak.

Na plażę będzie można wejść tylko po okazaniu dokumentu ze zdjęciem. Turyści i plażowicze mają być kontrolowani w ten sam sposób, jak na przykład pracownicy gazoportu. "Osoby udające się na plażę na Warszowie powinny posiadać przy sobie dokument tożsamości. Pasażerowie wjeżdżający w strefę ochronną będą podlegać kontroli przez służby" - dodaje prezydent miasta.

Czynne będą oba, zorganizowane w prawobrzeżnej części Świnoujścia, kąpieliska: Przytór i Warszów. Będą to odcinki plaży strzeżonej. Władze Świnoujścia dodają, że kolejne decyzje związane z kursami komunikacji miejskiej w kierunku plaż podjęte zostaną po analizie sytuacji w ciągu najbliższych dni.

