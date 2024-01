Niebywałe miejsce tuż przy granicy z Polską. To największa taka formacja w Europie Środkowej

Oprac.: Agata Zaremba Podróże

Otoczone bujnym lasem, wznoszące się ku niebu wieże z piaskowca, wewnątrz których skrywa się tajemniczy kamienny labirynt — choć brzmi to, jak opis scenerii rodem z książki fantasy, to niebywałe miejsce istnieje naprawdę i znajduje się zaledwie 5 km od polskiej granicy. Skalne Miasto w Czechach to prawdziwy cud natury. Oto dlaczego warto odwiedzić to miejsce.

Zdjęcie Ta niebywała atrakcja turystyczna znajduje się dosłownie kilka kilometrów pod granicą Polski / wycieczkazadyche.pl / archiwum prywatne