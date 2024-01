Polski "zamek Disneya" popada w ruinę. Co dalej z rezydencją?

Disney, wielu gdy słyszy tę nazwę, oczyma wyobraźni widzi charakterystyczne logo z zamkiem. Choć jest to wzór wymyślony przez grafików, widać w nim wiele podobieństw do faktycznie istniejącej budowli — zamku Neuschwanstein w Bawarii. Na Dolnym Śląsku także można znaleźć budowlę, która wielu osobom kojarzy się z baśniowym, disneyowskim logo — pałac w Bożkowie. Choć zachwyca on turystów, na przestrzeni lat stan budynku z roku na rok się pogarszał. Obecnie znów pojawia się pytanie — co dalej z pałacem?

Zdjęcie Pałac w Bożkowie / Albin Marciniak / East News