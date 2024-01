Spis treści: 01 Rodzinne miasto Reksia, Bolka i Lolka

02 "Mały Wiedeń" bogaty w zabytki

03 "Tajne przejście"

04 Dom pod Żabami i inne architektoniczne perełki

05 Kulturalny szlak

06 Bielsko-Biała, naturalnie Planujesz urlop zimą? Tych 10 miejsc warto wpisać na listę

Smoka zobaczysz już nie tylko pod Wawelem. Kraków będzie miał nową atrakcję. Szykuje się turystyczny hit?

Nazywają to miejsce "polską Wenecją". Wyjątkowo malownicze

Zjeżdżali na nartach w centrum Bielska. Nagranie podbija sieć

5 miejscowości w górach idealnych na zimowy weekend. Alternatywa dla Zakopanego

Dlaczego Brama Beskidów? Bielsko-Biała jest tak nazywane ze względu na swoje położenie. Malownicze miasto leży u podnóża gór Beskidu Śląskiego i Małego i jest świetną bazą wypadową w dalsze zakątki regionu. Zimowe ferie nadchodzą wielkimi krokami, a wraz z nimi plany na to, jak spędzić ten czas. Może to dobra okazja na city break w Polsce? Bielsko-Biała to propozycja idealna. Powodów jest co najmniej kilka. Zaczynamy!

Zobacz też: Uniknij tłumów w Zakopanem. Trzy nietypowe miejsca na ferie

Reklama

Rodzinne miasto Reksia, Bolka i Lolka

Zdjęcie Bielsko-Biała: widok na plac Bolesława Chrobrego / ©robson309/123RF.COM / 123RF/PICSEL

Bielsko-Biała powstało z połączenia miast Bielska i Białej. Stało się to konkretnie w 1951 roku. Bielsko należało niegdyś do Księstwa Cieszyńskiego i powstało w XIII wieku. Z kolei początki Białej, położonej w ziemi krakowskiej i na historycznych ziemiach Małopolski, są datowane na XVII wiek. Oba miasta oddzielała rzeka Biała, która przez wieki była granicą pomiędzy dwoma historycznymi regionami.

Bielsko-Biała słynie z produkcji Fiata 126p, czyli popularnego "malucha", jest też polską stolicą kreskówek. To miasto rodzinne licznych bohaterów animowanych seriali, których możemy spotkać w różnych miejscach. Reksio, Bolek i Lolek, Baltazar Gąbka to tylko niektóre z pomników znajdujących się na Szlaku Bajek. Spacer w poszukiwaniu bohaterów to świetna rozrywka dla dorosłych, jak i dla dzieci. Nie dość, że aktywnie spędzimy czas, to przy okazji pozwiedzamy miasto. A jest co zobaczyć. Gdzie najlepiej zacząć wycieczkę? Cieszyńska 24 - pod tym adresem znajduje się Studio Filmów Rysunkowych, najstarsza w naszym kraju polska wytwórnia filmów animowanych.

Zobacz też: Nowa atrakcja w żywieckim parku Habsburgów. Jest data otwarcia

"Mały Wiedeń" bogaty w zabytki

Bielsko-Biała słynie z bogatej architektury. Miasto to wręcz cały przegląd architektonicznych stylów od gotyku po secesję i modernizm. Ze względu na tę różnorodność, do miasta przylgnęło określenie "mały Wiedeń".

Zdjęcie Zamek Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej / Albin Marciniak/East News / East News

Wystarczy rzut oka, chociażby witający podróżnych budynek dworca kolejowego. Obiekt powstał w latach 1889 - 1890 według projektu Karola Schulza. W holu zwracają uwagę freski w pompejańskim stylu i oryginalny napis przy wejściu: "K.K. PRIVILEGIRTE KAIS. FERD. NORDBAHN" (Uprzywilejowana Cesarsko-Królewska Kolej Północna Cesarza Ferdynanda). Dworzec został wyremontowany w drugiej połowie lat 90. XX wieku.



Zdjęcie Dworzec PKP w Bielsku-Białej / Albin Marciniak / East News

Wśród najcenniejszych zabytków miasta znajduje się wzniesiony w XIV wieku Zamek Książąt Sułkowskich. Obiekt był wielokrotnie rozbudowywany i przekształcany — ostateczną formę nadała mu modernizacja przeprowadzona w połowie XIX wieku przez księcia Ludwika Sułkowskiego. Obecnie, eklektyczna budowla jest siedzibą Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. Stąd już niedaleko do katedry św. Mikołaja z 1447 roku. Podobnie jak w przypadku zamku, świątynia została przebudowana. Prace miały miejsce początkiem XX wieku, a projektem przebudowy zajął się Leopold Bauer — wiedeński architekt.

Z tego miejsca już tylko kroki dzielą nas od starego Rynku otoczonego kamienicami wznoszonymi od XVII do XX wieku. Pierwotnie była to zabudowa drewniana, którą strawiły pożary. Dlatego też w późniejszych latach zaczęto stawiać murowane kamienice. Obecnie, w centralnej części rynku możemy zobaczyć fontannę z rzeźbą Neptuna.

Zdjęcie Uliczka prowadząca do Rynku / Albin Marciniak/East News / East News

Od Rynku biegną prostopadle wąskie i brukowane uliczki. Jedną z bardziej znanych jest ul. Podcienie, na której uwagę zwracają zabytkowe arkady. Nieopodal wspomnianej ulicy można zobaczyć m.in. jeden z najpiękniejszych i najbardziej reprezentacyjnych budynków miasta, barokową kamienicę Kałuży (ul. Wzgórze). Warto też zwrócić uwagę na pozostałości murów obronnych, które można oglądać przy ul. Orkana.

Wokół Rynku znajdziemy wiele klimatycznych kawiarni, w których w razie niezbyt przyjemnej pogody, możemy spędzić czas przy filiżance pysznej kawy.

Zdjęcie Stary Rynek w Bielsku-Białej / Albin Marciniak/East News / East News

Zobacz też: To tam kręcono "Akademię Pana Kleksa". W roli głównej malowniczy polski zamek

"Tajne przejście"

A teraz coś dla fanów klimatycznych miejsc. Ul. Schodowa to na pierwszy rzut oka nieco niepozorny zaułek. Jednak z każdym stopniem coraz bardziej odkrywamy to "tajne przejście" w pobliżu Rynku. Kamienne schody wiją się między budynkami, a lampy charakteryzowane na oliwne tylko dodają temu miejscu uroku. Niestety, w najbliższym czasie miejsce nie będzie dostępne dla mieszkańców i turystów, bo ul. Schodowa przechodzi gruntowny remont.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby odwiedzić miasto po raz kolejny i zrobić swoje własne zdjęcie jednej z najbardziej znanych wizytówek Bielska-Białej. Ul. Schodowa jest często uwieczniana przez fotografów, mieszkańców czy turystów. Również artyści chętnie rysują lub malują to miejsce. Warto dodać, że ulica była bohaterką filmów i "zagrała" w "Idę przez ten świat" Stanisława Janickiego i "Kret" Rafaela Lewandowskiego.

Instagram Post Rozwiń

Dom pod Żabami i inne architektoniczne perełki

Na liście ważnych zabytków znajduje się również neorenesansowy Ratusz. W pobliżu obiektu zachował się dawny rynek Białej, obecnie pl. Wojska Polskiego. Wśród otaczających go kamienic warto wymienić secesyjny Dom pod Żabami z 1905 roku. Fasadę zdobią charakterystyczne żaby. Jedna z nich gra na mandolinie, druga natomiast trzyma fajkę i kieliszek, opierając się o beczkę. Nie jest to przypadek - dawniej mieściła się tu winiarnia Rudolfa Nahowskiego.

W pobliżu Ratusza znajduje się ewangelicki kościół Marcina Lutra i barokowy kościół katolicki Opatrzności Bożej powstały w XVIII wieku. Z kolei ul. 11 Listopada to tradycyjne centrum handlowe i główny deptak w mieście.

Zdjęcie Secesyjna kamienica pod Żabami w Bielsku-BIałej / Rafal JABLONSKI/East News / East News

Kulturalny szlak

Jeśli planujemy pobyt w Bielsku-Białej, warto wybrać się do teatrów. Jednym z nich jest Teatr Lalek Banialuka, założony w 1947 roku. To wręcz idealna propozycja dla rodzin z dziećmi. Warto też sprawdzić, co widnieje na afiszu Teatru Polskiego. Obiekt w stylu eklektycznym został wzniesiony na historycznym Dolnym Przedmieściu w latach 1889-1890 roku. Realizacją zajął się wiedeński architekt Emil von Förster. Na fasadzie został wykorzystany rzymski motyw łuku triumfalnego, znalazło się na niej również miejsce dla posągów Apolla oraz muz Talii i Melpomeny. Budynek zgodnie z założeniem architekta, przypomina Operę Wiedeńską i Teatr Narodowy w Budapeszcie. Do dziś zachowała się w nim kurtyna z 1890 roku przedstawiająca "Taniec Nimf". Dzieło powstało w pracowni Franciszka Rottonary. Gmach został przebudowany w latach 1904-1905 według projektu biura projektowego Fellner & Helmer w Wiedniu.

Pozostańmy jeszcze na moment na kulturalnym szlaku. W Bielsku-Białej działa również Prywatne Muzeum Literatury im. Władysława Reymonta czy Galeria Bielska BWA, w której możemy zobaczyć sztukę współczesną.

Bielsko-Biała, naturalnie

Zdjęcie Widok z Szyndzielni na Babią Górę / Jakub Wysocki/ Reporter / East News

Jeśli podczas podróży szukacie pięknych widoków, koniecznie wybierzcie się na wzgórze Trzy Lipki liczące 386 m n.p.m., z którego rozpościera się panorama na Bielsko-Białą, jak i beskidzkie szczyty. Wzniesienie geograficznie należy do Pogórza Śląskiego i niegdyś było porośnięte przez las lipowy. Obecnie wzgórze pokrywają łąki i znajduje się na nim Krzyż Trzeciego Tysiąclecia. Trzy Lipki to popularne miejsce spacerów, w rejonie znajduje się też Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Sarni Stok.

Na peryferiach miasta znajduje się z kolei Dolina Wapienicy. W 1990 roku utworzono tu zespół przyrodniczo-krajobrazowy o powierzchni 1510 ha. To również popularne wśród mieszkańców miasta miejsce wycieczek i spacerów. Miejsce jest jednym z najcenniejszych przyrodniczo obszarów Beskidu Śląskiego, przebiega tu również kilka szlaków turystycznych.

Zdjęcie Bielsko-Biała zimą / Marcin Lukaszewicz / Agencja FORUM

Kolejnym miejscem, które po prostu trzeba odwiedzić, jest Szyndzielnia. To szczyt w Beskidzie Śląskim mający 1026 m n.p.m. Najprościej dostać się tu kolejką linową, dzięki której dotrzemy na szczyt w niecałe 6 minut. W trakcie trasy możemy podziwiać piękne panoramy. A już po wjeździe na samą górę warto wejść na wieżę widokową i spojrzeć na Bielsko-Białą "z góry" i przy okazji zobaczyć panoramę Beskidu Śląskiego i Małego.

***