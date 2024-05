Oradea to perełka Rumunii

Wiele osób przybywa do Rumunii w celu zwiedzania Bukaresztu lub przemieszczania się widokowymi górskimi traktami. Szukając nieoczywistego kierunku, warto zatrzymać się właśnie w Oradei, która na przestrzeni wieków wielokrotnie zmieniała przynależność państwową. Choć była narażona na wojenne zniszczenia, odrodziła się jak feniks z popiołów, będąc współcześnie w rozkwicie. Według opinii wielu podróżników, jej klimat i architektura w niczym nie ustępują np. Barcelonie. Jednocześnie na jej korzyść przemawia fakt, że jest zdecydowanie mniej zatłoczona niż najpopularniejsze europejskie kierunki i najsłynniejsze miasta.

Najważniejsze zabytki, czyli co zobaczyć w Oradei?

Obecnie jest jednym z największych i najlepiej rozwiniętych miast Rumunii . Obfituje w zabytki i ciekawe zakątki, ale nie powinno nas to dziwić, gdy dowiemy się, że jej początki datowane są na XI wiek. Skupimy się zatem na najciekawszych atrakcjach, które dają przedsmak tego, co czeka na nas w tym nieoczywistym kierunku turystycznym.

Podczas eksplorowania Oradei, nie można pominąć najsłynniejszej ulicy. Każde tętniące życiem, a zarazem zabytkowe miasto ma taki deptak. Ulica Calea Republicii to serce kawiarnianego życia i handlu. Trafisz tutaj zarówno na wyśmienitą kawę, coś do przekąszenia, jak i butiki oraz miejskie teatry.

Sprawdzając informacje na temat tego rumuńskiego miasta, zapewne bardzo szybko trafisz na zdjęcia imponującego budynku, który obecnie z pełnym przekonaniem można nazwać ikoną miasta. W Pałacu Czarnego Orła zlokalizowane są liczne sklepy, kawiarnie, restauracje, a także kino. Jest przestrzenią wydarzeń kulturalnych i obiektem nieprzerwanie tętniącym życiem. Jednak to, co zachwyca najbardziej, to secesyjna architektura oraz charakterystyczny witraż z wizerunkiem, a jakżeby inaczej, czarnego orła.