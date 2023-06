Spis treści: 01 Dania: podstawowe informacje

02 Skandynawskie wakacje. Nieoczywisty kierunek podróży

03 Co warto zobaczyć w Danii? Te miejsca zachwycą niejednego

04 Aktywnie czy spokojnie? Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie

05 Czy w Danii jest drogo? Wydatki, na które musi przygotować się turysta

06 W podróż do najszczęśliwszego kraju w Europie. To warto wiedzieć

Dania: podstawowe informacje

Królestwo Danii, będące najmniejszym państwem Skandynawii, leży w północnej części Europy. Tamtejszy klimat i filozofię życia opisuje jedno duńskie słowo - hygge, co oznacza stan zadowolenia i ciepła. Mieszkańców tego Skandynawskiego kraju nie bez przyczyny określa się mianem jednych z najszczęśliwszych ludzi na całym świecie. Stosując się do filozofii hygge, Duńczycy na co dzień cieszą się małymi rzeczami, mocno ceniąc sobie spotkania w gronie najbliższych w ciepłej i przyjaznej atmosferze.

Ci turyści, którzy odwiedzili już Danię, mówią o niej z zachwytem, podkreślając jej niezwykły urok. Znaczna część kraju, bo aż około 70 proc., położona jest na półwyspie Jutlandzkim, zaś reszta znajduje się na ponad 400 wyspach. Zaludnionych jest jednak niewiele ponad 70 z nich. Skandynawski kraj zachwyca prostotą, a zabytkowa zabudowa przeplata się tam z nowoczesnością. Co warto zobaczyć w Danii?

Skandynawskie wakacje. Nieoczywisty kierunek podróży

Dania z pozoru wydaje się być jednym z mniej oczywistych kierunków wakacyjnej podróży. Tymczasem właśnie tę destynację obrała w tym roku Małgorzata Rozenek-Majdan, wybierając się do Skandynawii rodzinnym kamperem. Jak się okazuje, to wręcz rajski kierunek. Bez przeszkód dotrzemy tam również samolotem. Bezpośrednie loty do Danii z Polski oferują między innymi linie LOT, Lufthansa, Wizz Air czy Ryanair. Do Kopenhagi czy Billund dostaniemy się bez przesiadki z lotniska w Gdańsku, Krakowie czy Warszawie.

W Danii każdy znajdzie coś dla siebie: od zwiedzania, przez wypoczynek na plaży, aż do wszelkich aktywności. Stolicą i największym miastem Danii jest Kopenhaga. Co ważne, jej najciekawsze atrakcje znajdują się w samym centrum, dzięki czemu miasto bez przeszkód można przemierzać pieszo. Po stolicy Danii można również poruszać się autobusami, tramwajami wodnymi, metrem, koleją miejską oraz... rowerami.

Będąc w Kopenhadze, nie sposób nie odwiedzić Ogrodów Tivoli, czyli najpopularniejszego parku rozrywki w Skandynawii, a także Ny Carlsberg Glyptotek oraz pałacu Christianborg i Amalienborg. Kolejnym, obowiązkowym punktem na mapie wycieczki powinien być Nyhavn, czyli kolorowe kamienice, które wielu z nas kojarzy z pocztówek lub zdjęć. Stamtąd warto wybrać się na rejs statkiem wycieczkowym, przyglądając się miastu z zupełnie innej perspektywy.

Zdjęcie Stolicą i największym miastem Danii jest Kopenhaga / 123RF/PICSEL

Co warto zobaczyć w Danii? Te miejsca zachwycą niejednego

Dania to jednak w głównej mierze natura. Jednym z najpiękniejszych rejonów do podziwiania tamtejszej przyrody jest Skagen. To bezkresne wrzosowiska oraz strome wapienne klify, które wprawią w zachwyt niejednego turystę. Na jednej z największych wysp rejonu, Limfjorden, znajduje się Park Jasperhaus, na terenie którego rośnie ponad pół miliona kwiatów. Zwiedzając Skagen nie zapomnijcie o uroczym, zabytkowym mieście Aalborg.

Bornholm jest najbardziej wysuniętą na wschód duńską wyspą. Skaliste klify i rozległe, piaszczyste plaże świetnie kontrastują tam z tajemniczymi lasami oraz nadbrzeżnymi, rybackimi miasteczkami. Będąc w tym miejscu, warto odwiedzić dwie małe wyspy Christianso i Frederikso. To jedne z bardziej wyjątkowych miejsc. Na stałe mieszka tam zaledwie około 100 mieszkańców.

W Ribe, najstarszym mieście północnej Europy, na turystów czeka między innymi Muzeum Wikingów. Nieco młodszych z pewnością zainteresuje park rozrywki Legoland w Billund, największa i najnowocześniejsza atrakcja w całej Danii. Park w całości zbudowano z kilku milionów klocków firmy Lego, a na zwiedzanie ponad 50 atrakcji warto przeznaczyć sobie trochę więcej czasu.

Zdjęcie Dania z pozoru wydaje się być jednym z mniej oczywistych kierunków wakacyjnej podróży / 123RF/PICSEL

Aktywnie czy spokojnie? Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie

Odense, miasto położone na drugiej co do wielkości duńskiej wyspie Fionii, jest nierozerwalnie związane z jego najsłynniejszym mieszkańcem, Hansem Christianem Andersenem. Malownicze domki na tle zielonych wzgórz, pałacyki i zamki stanowią krajobraz jak z baśni.

Jeden z najważniejszych zabytków znajdujących się w Danii turyści mogą oglądać w Helsingor. Tam znajduje się XVI-wieczny zamek Kronborg, w którym William Szekspir osadził akcję "Hamleta". Zabudowania są dziś wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Podobnie jak znajdujące się w Jelling kościół, kamienie runiczne i kurhany.

Na brak zajęć w Danii z pewnością nie będą narzekać ci, którzy preferują aktywny wypoczynek. Poza pieszymi wycieczkami, jak te w Parku Narodowym Morza Wattowego, turyści mogą również skorzystać z uroków jeziora Himmelsoen.

W regionie Zelandii, na wyspie Mon, na turystów czekają niezwykłe, powstałe ponad 10 tys. lat temu białe klify. Ich wysokość sięga około 120 metrów. Rejon bez przeszkód można zwieszać pieszo lub rowerem.

Zdjęcie Odense jest nierozerwalnie związane Hansem Christianem Andersenem / East News

Czy w Danii jest drogo? Wydatki, na które musi przygotować się turysta

Przed wylotem na wakacje pamiętajmy jednak o wymianie waluty. Czy w Danii można płacić w euro? Euro nie jest oficjalną walutą Danii. W tym kraju można płacić wyłącznie w koronach duńskich.

Wokół wydatków w krajach skandynawskich narosło jednak wiele historii. Wprawieni podróżnicy podkreślają, iż jest to jeden z nieco bardziej kosztownych kierunków podróży. Bilety lotnicze do Danii niejednokrotnie uda się kupić nawet za mniej niż 150 złotych w obie strony. Ceny na miejscu mogą jednak nieco zaskoczyć.

Turysta z Polski musi przygotować się na to, że ceny w Danii będą mniej więcej dwukrotnie wyższe, od tych, które znamy z naszego kraju. Dania jest bowiem jednym z krajów skandynawskich, będących w czołówce, jeśli chodzi o wysokość cen w Europie. Zarobki w tym kraju są wysokie, a co za tym idzie, wydatki też nie należą do najniższych.

Najdrożej z punktu widzenia turysty będzie w stolicy kraju, Kopenhadze. Na wyższe wydatki należy przygotować się również odwiedzając Nyborg, Vejle czy Roskilde. W mniejszych miejscowościach ceny mogą być nieco niższe. Średnia cena zakwaterowania w Danii to około 300 złotych za noc w hostelu, 350 złotych za noc w hotelu, a nawet ponad 500 złotych za noc w luksusowym apartamencie. Jednorazowy bilet na transport publiczny to koszt około 15 złotych.

Decyzja o podróży do Danii samochodem, a nawet późniejsze wynajęcie auta na miejscu powinno wiązać się z zupełnym przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego. Kary są bardzo wysokie, co może nadszarpnąć niejeden budżet.

Zdjęcie Plaża Skagen w Danii zachwyci niejednego turystę / 123RF/PICSEL

W podróż do najszczęśliwszego kraju w Europie. To warto wiedzieć

Życie w Danii upływa pod znakiem spokoju i szczęścia. Większość obywateli tego kraju do codzienności podchodzi niezwykle optymistycznie, a badania wskazują, że ponad 90 proc. Duńczyków jest w swoim kraju szczęśliwych. Są nie tylko zaangażowani w życie społeczne i polityczne, ale również dumni z faktu, iż wywodzą się od Wikingów.

Zdjęcie Henne Strand, Półwysep Jutlandzki, Dania / 123RF/PICSEL

Wizyta w tym państwie może okazać się wyjątkową lekcją. Optymistyczne podejście do życia plus wyjątkowe widoki i niezapomniane krajobrazy to wręcz idealny przepis na wakacyjną podróż. Dania, położona w klimacie umiarkowanie ciepłym typu morskiego, może jednak zaskoczyć pogodą. Lata nie są tam zbyt ciepłe, dlatego przed wyjazdem warto dokładnie prześledzić prognozę pogody.

