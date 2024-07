Ogniowy chwast zachwyca

Wierzbówka kiprzyca, która latem staje się wizytówką Hali Gąsienicowej, jest rośliną wieloletnią zaliczaną do roślin wiesiołkowatych. Spotkasz się również z nazwą wierzbówka wąskolistna, co wskazuje na kształt jej liści. To jednak nie one decydują o urodzie tego miododajnego okazu, który jest w stanie rozwijać się na nieużytkach, pastwiskach i łąkach.

Najbardziej zachwycające się różowo-fioletowe płatki. Wierzbówka kiprzyca kwitnie od drugiej połowy lipca do końca sierpnia. Nie ma dużych wymagań, choć najbujniej rozwija się na glebach bogatych w azot. W ramach ciekawostki warto wspomnieć, że bywa nazywana chwastem ogniowym. Jest bowiem gatunkiem, który jako jeden z pierwszych jest w stanie wyrosnąć na pogorzelisku będącym efektem pożaru lasu.

Wierzbówka kiprzyca osiąga wysokość do 150 centymetrów 123RF/PICSEL

Kwiaty przyciągają w góry jak magnes

O zaletach chodzenia po górach można byłoby napisać niejeden tekst. Niektórzy na szlaku szukają wytchnienia od codziennych spraw, inni chcą sprawdzić swoje możliwości kondycyjne. Nie da się ukryć, ze gros osób przybywa tu w celu zobaczenia zapierających dech widoków.

Doliny, przełęcze i szczyty to jednak nie wszystko. Prawdziwe oblężenie wiosną przeżywa Dolina Chochołowska, która słynie z krokusów tworzących fioletowe dywany. Można zaryzykować stwierdzenie, że wierzbówka kiprzyca na Hali Gąsienicowej to dla nich godna konkurentka. Zapewne niejeden piechur stwierdziłby, że bije wiosenne kwiaty na głowę.

Szlaki na Halę Gąsienicową z Kuźnic lub Brzezin nie są wymagające technicznie, ale przyzwoita kondycja się przyda Albin Marciniak/East News East News

Tatrzański Park Narodowy apeluje

W mediach społecznościowych Tatrzańskiego Parku Narodowego pojawiła się oficjalna informacja na temat rozpoczęcia kwitnienia wierzbówki na Hali Gąsienicowej. To dobry czas na zaplanowanie swojej wycieczki, by zobaczyć niesamowity spektakl. Kwiaty na tle górskich szczytów i tradycyjnych szałasów pasterskich to widok, który zostaje z nami na długo.

Jednocześnie należy przypomnieć apel władz parku, aby spektakularne panoramy z kwiatami w roli głównej uwieczniać jedynie z perspektywy wyznaczonego szlaku. Zakazane jest wchodzenie między kwiaty, a tym bardziej ich zrywanie — wierzbówka kiprzyca na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego jest pod ochroną.

Już niedługo wierzbówka na Hali Gąsienicowej będzie w pełnym rozkwicie Albin Marciniak/East News East News

Wszyscy podziwiają. Nie każdy wie, że jest rośliną leczniczą

Ze względu na łatwy dostęp do rośliny (porasta nie tylko tereny górzyste, ale również nizinne) wierzbówka kiprzyca była chętnie wykorzystywana w kuracjach leczniczych. W czasach, kiedy ludzie mieli dostęp wyłącznie do medycyny naturalnej, roślinę wykorzystywano do odkażania ran i skaleczeń, traktowano ją również jako środek przeciwbólowy.

Współcześnie w aptekach i sklepach zielarskich znajdziemy suszone ziele wierzbówki. Z racji tego, że jest bogate w witaminy A oraz C, napar na jego bazie korzystnie wpływa na odporność. Sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu układu hormonalnego i usuwaniu toksyn z organizmu. Stosowany zewnętrznie pomaga zwalczać trądzik.

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się! materiały promocyjne