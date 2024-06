Praga , miasto znane ze swojej bogatej historii i przepięknej architektury, jest teraz na wyciągnięcie ręki dzięki bezpośrednim połączeniom Ryanaira. Loty odbywają się trzy razy w tygodniu, co umożliwia wygodne zaplanowanie krótkiego city breaku. Tanie bilety, dostępne już od 59 zł w jedną stronę, sprawiają, że wyjazd do stolicy Czech jest nie tylko łatwy, ale i przystępny cenowo.

Tego lata mieszkańcy Poznania dużo łatwiej i szybciej dotrą do Chorwacji, będącej niekwestionowanym hitem turystycznym wśród Polaków. Do istniejących połączeń do Puli i Zadaru, dołącza teraz Dubrownik - jedno z najchętniej odwiedzanych miast. Znane jest ono z pięknej starówki wpisanej na listę UNESCO oraz z malowniczych scenerii z serialu "Gra o Tron". Nowe loty do Dubrownika obsługiwane są przez niskobudżetowego przewoźnika Ryanair i odbywają się dwa razy w tygodniu. Ceny biletów zaczynają się od 167 zł w jedną stronę.