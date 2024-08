„Buddymoon” to nowy trend pokolenia Z na spędzanie podróży poślubnej. Jest połączeniem słów „buddy” - przyjaciel i „honeymoon” - miesiąc miodowy. Trend zyskuje na popularności wśród młodych ludzi jako nowoczesny sposób świętowania ważnych chwil z bliskimi. Gdy przyjaciele i rodzina przybywają z daleka, warto przedłużyć ceremonię ślubną, organizując wspólny wyjazd z nowożeńcami. Wiele par uważa tę formę celebracji za bardziej wartościową niż tradycyjne wesele, podczas którego często brakuje czasu na osobiste rozmowy z gośćmi. Gdzie warto udać się w podróż poślubną, aby uczynić ją niezapomnianą? Oto 3 sprawdzone propozycje na taki wyjazd.

Tropikalny miesiąc miodowy z odrobiną luksusu? Nusa Dua to świetne miejsce, które oferuje wyjątkowe doświadczenia dla nowożeńców i nie tylko . Wyspa, położona w Archipelagu Małych Wysp Sundajskich na Oceanie Indyjskim, zachwyca swoją urokliwą atmosferą. Na Nusa Dua czekają na nowożeńców relaksujące zabiegi spa, ekskluzywne ośrodki wypoczynkowe i eleganckie koktajle, które można popijać w wygodnych wiszących łóżkach barowych z zapierającymi dech w piersiach widokami oceanu. Dla miłośników aktywności i spokoju czeka joga praktykowana w malowniczych ogrodach pełnych egzotycznych kwiatów.

Nusa Dua jest znana z promowania równowagi i harmonii, co znajduje odzwierciedlenie w licznych rytuałach i ceremoniach, które odbywają się na wyspie. To doskonały wybór dla par pragnących połączyć luksusowy wypoczynek z duchowym „odrodzeniem” i odkrywaniem lokalnej kultury.

Grzegorz Mikielewicz z Getaway wyjaśnia, że Nusa Dua jest idealnie położona, aby wyruszyć na idylliczną, romantyczną wyspę Nusa Penida. Po 50-minutowej przeprawie promowej można spędzić niezapomniane chwile, wędrując do oszałamiających punktów widokowych, wyszukując mistyczne hinduskie świątynie czy po prostu leniuchując na wielu zachwycających plażach. Klif Kelingking to niesamowita skała kształtem przypominająca szczęki tyranozaura, wystająca z oceanu. Warto zatrzymać się w tym małym raju na dłużej i spędzić noc na przykład w domku na drzewie. Zasypianie przy dźwiękach skrzeczących gekonów, pobudka w otoczeniu niesamowitego wschodu słońca, śpiewu ptaków i z widokiem na delfiny i manaty pływające w oddali to gotowy przepis na udaną podróż poślubną.