Kiedy Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, jak co roku, ogłosił konkurs "Małopolska Wieś 2024", sołectwa stanęły do zaciętej walki. Obok pomocy finansowej do zgarnięcia były bowiem trzy, zaszczytne tytuły - Najpiękniejsza Małopolska Wieś, Nowatorska Małopolska Wieś oraz Małopolska Wieś w Sieci.