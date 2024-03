O wynikach badania przeprowadzonego przez zespół matematyków z Wielkiej Brytanii poinformował brytyjski dziennik The Independent. Celem badaczy, było przeanalizowanie architektury oraz układów urbanistycznych znanych miast i znalezienie tych, które w największym stopniu spełniały założenia tzw. złotej proporcji. Na tej podstawie matematykom udało się stworzyć ranking najpiękniejszych miast świata.



Złoty podział reprezentuje zestaw proporcji, który intrygował matematyków już od czasów starożytnych. Z nie do końca znanych naukowcom powodów, jest on odbierany przez człowieka jako naturalnie piękny i estetyczny. Złoty podział możemy zaobserwować w świecie przyrody. Określa on proporcje budowy kwiatów, muszli, a nawet ludzkiego ciała.



Złotą proporcję od wieków wykorzystują matematycy, malarze, rzeźbiarze, muzycy, a także architekci. To właśnie zgodnie z nią wybudowano Świątynię Ateny Partenon na Akropolu w Atenach.