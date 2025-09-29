W Polsce powstanie nowy park narodowy

Siedziba Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry będzie znajdować się w Gryfinie, a park zostanie oficjalnie utworzony w Narodowe Święto Niepodległości, 11 listopada br. Park Narodowy Doliny Dolnej Odry będzie pierwszym nowym parkiem narodowym w Polsce od 2001 r.

Teren parku ma objąć obszar o powierzchni ponad 3,8 tys. ha w województwie zachodniopomorskim i będzie to 24 park narodowy w Polsce.

Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska - ustawa gwarantuje zachowanie żeglowności Odry, dzięki czemu nie zostaną ograniczone możliwości transportu wodnego ani rekreacji na rzece. Na terenie parku będzie można prowadzić amatorski połów ryb oraz rybołówstwo kulturowe, czyli tradycyjne formy połowu charakterystyczne dla regionu.

Dodano również, że park powstaje w ścisłym porozumieniu z samorządami lokalnymi i wojewódzkimi, w tym z miastem Szczecin, gminami Widuchowa i Kołbaskowo, powiatami polickim i gryfińskim oraz sejmikiem województwa zachodniopomorskiego.

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry ponad 3800 hektarów unikalnych terenów Międzyodrza / fot. Piotr Piznal / Ministerstwo Klimatu i Środowiska INTERIA.PL/Informacja prasowa

Największe torfowisko Europy Środkowej

Międzyodrze to największe torfowisko Europy Środkowej, cenne pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i historycznym. Obszar już teraz objęty jest ochroną w ramach parku krajobrazowego, Natura 2000 oraz dwóch rezerwatów przyrody.

Na obszarze parku występują między innymi takie gatunki zwierząt jak: zimorodek, rybitwa czarna, żuraw, rokitniczka, bielik, bóbr, rzęsorek rzeczek. Gdy mowa o roślinach, warto podkreślić, że rosną tam m.in.: kotewka orzech wodny, litwor nadbrzeżny, salwinia pływająca, wilczomlecz błotny, starzec bagienny.

"W Międzyodrzu występuje 237 gatunków ptaków, co stanowi 50 proc. wszystkich gatunków odnotowanych w Polsce. Awifauna lęgowa Miedzyodrza reprezentowana jest przez 129 gatunków, co oznacza, że do rozrodu przystępuje tu około 56 proc. gatunków ptaków lęgowych kraju, co dodatkowo podkreśla wyjątkowość tego miejsca" - wskazuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Pierwszym parkiem, który został utworzony w Polsce, był Pieniński Park Narodowy. Z kolei największym parkiem jest natomiast Biebrzański Park Narodowy.

