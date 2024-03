W związku z nadchodzącą zmianą czasu z zimowego na letni w nocy z 30 na 31 marca, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazują istotne szczegóły dotyczące funkcjonowania pociągów w tym okresie. Pamiętaj, że przestawienie zegarów o godzinę do przodu nastąpi o 2:00, kiedy to czas zostanie automatycznie zmieniony na 3:00. Warto zauważyć, że niektóre pociągi rozpoczną podróż według czasu zimowego, co oznacza, że przyjadą do miejsca docelowego już w czasie letnim. Jednakże długość przejazdu nie ulegnie zmianie.