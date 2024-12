Czujesz, że czas ruszać w drogę? Na swojej liście marzeń masz zachód słońca w Kenii, karaoke w Tokio, salsę na Kubie, spacer z alpakami w Peru i plażowanie na Malediwach? Chcesz przekonać się, czy Taj Mahal, Machu Picchu, Chiński Mur, Statua Wolności i Petra, na żywo wyglądają tak samo spektakularnie jak na pocztówkach? Masz piękne plany, ale... nie wiesz, jak zabrać się za ich realizację? Spokojnie, w "Podróżach na własną rękę" autorka - Agata Zaremba i zaproszeni przez nią eksperci podpowiadają, jak samodzielnie, bezpiecznie i niskobudżetowo zorganizować wycieczkę do najbardziej odległych zakątków świata (oraz do tych całkiem bliskich, bo przecież w Europie też jest tyle do odkrycia). Doradzają jak kupić tanie bilety, zarezerwować bezpieczny nocleg, korzystać z komunikacji publicznej i odczytać kulturowe kody. Tobie pozostaje tylko... cieszyć się podróżą.

Praga, stolica Czech, od lat cieszy się popularnością wśród turystów szukających wyjątkowego miejsca na sylwestrowe świętowanie. To miasto pełne historycznych zabytków, które w okresie świątecznym zyskuje dodatkowego uroku.



Sylwestrowa noc w Pradze przyciąga różnorodnością wydarzeń. Na Rynku Staromiejskim już od popołudnia odbywają się występy muzyczne i programy artystyczne, a wieczorem wszyscy wspólnie odliczają czas do Nowego Roku. Miłośnicy rozrywki klubowej znajdą coś dla siebie na ulicy Dlouhá, znanej z bogatej oferty barów i klubów. Z kolei wielbiciele muzyki poważnej mogą wybrać się na galowy koncert w Klementinum lub występ Filharmonii Praskiej w Rudolfinum, które każdego roku gromadzą tłumy melomanów.



Praga to także doskonałe miejsce dla smakoszy. Sylwester to okazja, by spróbować czeskiej kuchni, w tym takich specjałów jak knedliki czy pieczona kaczka. Warto jednak pamiętać o lokalnych przesądach - według tradycji 1 stycznia należy unikać dań z drobiu, aby szczęście nie "odfrunęło".



Co warto zobaczyć w Pradze?



Podczas sylwestrowego pobytu w stolicy Czech, nie możemy pominąć zwiedzania miasta. Do miejsc, które koniecznie musimy odwiedzić, należą: