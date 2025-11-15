Spis treści: Na czym polega samowyrób drewna? Jak uzyskać zgodę i co trzeba wiedzieć? "Na własny koszt i ryzyko" - ważne ograniczenia

Na czym polega samowyrób drewna?

Samowyrób to forma zakupu drewna, która polega na jego samodzielnym przygotowaniu i zebraniu w terenie wskazanym przez leśniczego lub nadleśnictwo.

Najczęściej są to gałęzie, drobniejsze fragmenty lub drewno pochodzące z zabiegów pielęgnacyjnych, które pozostaje w lesie po pracach gospodarczych. Osoba zainteresowana sama wykonuje wszystkie czynności - od przycięcia po przeniesienie i ułożenie surowca - co sprawia, że finalna cena jest zwykle niższa niż przy standardowym zakupie.

Jak uzyskać zgodę i co trzeba wiedzieć?

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie się do właściwego leśnictwa. Tam można dowiedzieć się, na jakim terenie aktualnie prowadzi się samowyrób i jakie obowiązują zasady bezpieczeństwa.

Leśniczy nadzoruje cały proces - wyznacza miejsce, informuje o sposobie pracy oraz sprawdza prawidłowość wykonania. Po zakończeniu pozyskania to on dokonuje pomiaru drewna i przekazuje surowiec nabywcy. Dzięki temu cały proces pozostaje kontrolowany, a zasoby leśne nie są narażone na nieuprawnioną wycinkę.

Samowyrób drewna jest tańszy niż zakup surowca z Nadleśnictwa 123RF/PICSEL

"Na własny koszt i ryzyko" - ważne ograniczenia

Leśnicy z Wrocławia przypominają, że samowyrób odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność. Oznacza to, że uczestnik musi zadbać o narzędzia, odpowiednią odzież oraz ostrożność podczas pracy. Nie można też pozyskiwać drewna w dowolnym miejscu - teren wyznacza służba leśna i tylko tam można prowadzić działania. To ważne zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i ochrony przyrody.

Pozyskiwanie drewna kosztem nabywcy może być korzystną opcją dla osób, które potrzebują drewna opałowego lub drobnych elementów do prac domowych. Leśnicy zachęcają do kontaktu z lokalnym leśnictwem, przypominając, że lasy są dostępne dla wszystkich - pod warunkiem przestrzegania zasad i działania w sposób odpowiedzialny.

