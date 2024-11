Północna Teneryfa zachwyca górami i dzikimi plażami. To idealny pomysł na zimowe wakacje

Wyspy Kanaryjskie nie bez przyczyny należą do najpopularniejszych kierunków podróży. Słońce świeci tam przez cały rok, a bajkowe plaże zachęcają do relaksowania się nad oceanem. Należąca do wulkanicznego archipelagu Teneryfa zdaniem wielu jest najpiękniejszą i najciekawszą spośród wszystkich hiszpańskich wysp. Warto udać się zwłaszcza na jej północną, zdecydowanie mniej obleganą część, która słynie z bujnej, egzotycznej roślinności, górskich szlaków i dzikich plaż.