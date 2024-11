Czujesz, że czas ruszać w drogę? Na swojej liście marzeń masz zachód słońca w Kenii, karaoke w Tokio, salsę na Kubie, spacer z alpakami w Peru i plażowanie na Malediwach? Chcesz przekonać się, czy Taj Mahal, Machu Picchu, Chiński Mur, Statua Wolności i Petra, na żywo wyglądają tak samo spektakularnie jak na pocztówkach? Masz piękne plany, ale... nie wiesz, jak zabrać się za ich realizację? Spokojnie, w "Podróżach na własną rękę" autorka - Agata Zaremba i zaproszeni przez nią eksperci podpowiadają, jak samodzielnie, bezpiecznie i niskobudżetowo zorganizować wycieczkę do najbardziej odległych zakątków świata (oraz do tych całkiem bliskich, bo przecież w Europie też jest tyle do odkrycia). Doradzają jak kupić tanie bilety, zarezerwować bezpieczny nocleg, korzystać z komunikacji publicznej i odczytać kulturowe kody. Tobie pozostaje tylko... cieszyć się podróżą.

Grudzień to doskonały czas na odkrywanie uroków europejskich miast, które w tym okresie przywdziewają świąteczne barwy, oferując wyjątkowe imprezy plenerowe, jakimi są bożonarodzeniowe jarmarki. Przyciągają one przytulną atmosferą, zachwycają świątecznymi dekoracjami i oferują możliwość spróbowania lokalnych specjałów. To także okazja, by poznać bożonarodzeniowe tradycje innych krajów.

Najnowsza analiza eSky.pl pokazuje, że odpowiednio zaplanowana podróż nie musi obciążać budżetu - jej koszt może wynieść mniej niż 1000 zł. Gdzie warto się wybrać? Oto kilka najpopularniejszych kierunków, które zachwycają zarówno cenami, jak i ofertą turystyczną.

Boże Narodzenie z włoskim charakterem. Ile zapłacimy za podróż do Rzymu w grudniu?

Włoska stolica zachwyca o każdej porze roku, ale w okresie świątecznym nabiera szczególnego uroku. Najsłynniejszy jarmark bożonarodzeniowy odbywa się na Piazza Navona, gdzie od 1 grudnia do 6 stycznia można odwiedzić ponad 100 stoisk z rękodziełem, świątecznymi smakołykami i lokalnymi przysmakami. Na rodziny z dziećmi czekają liczne atrakcje, w tym karuzele.

To jednak nie koniec świątecznych atrakcji w Rzymie. Jarmark na Via del Corso, czy też Christmas World Villa - gigantyczna wioska świąteczna w Villa Borghese, to kolejne miejsca, gdzie odbywają się równie urokliwe imprezy.

Odwiedzając Rzym w tym okresie, warto również zajrzeć do Watykanu, gdzie odbywa się wystawa "100 Presepi in Vaticano" prezentująca 100 tradycyjnych szopek z najróżniejszych krajów.

Według analizy eSky, koszty takiego wyjazdu z przelotem, hotelem i śniadaniem zaczynają się od 950 zł od osoby za trzy noce. Natomiast jeśli chcemy ograniczyć koszty podróży do minimum, możemy zdecydować się na nocleg w hostelu. Wówczas, rezerwując loty i noclegi oddzielnie, za podróż w dwie strony w grudniu zapłacimy nieco mniej niż 200 zł (trasy Poznań — Rzym oraz Rzeszów — Rzym), a za noc w hostelu minimum 100 zł. Oczywiście kupując najtańsze loty nie mamy co liczyć na podróż w okolicy weekendu.

Magia świąt w sercu Francji. Jarmark bożonarodzeniowy przyciąga smakoszy

Równie atrakcyjnym kierunkiem na grudniowy city break jest stolica Francji, gdzie od 16 listopada do 1 stycznia trwa jarmark bożonarodzeniowy w Jardin des Tuileries. To wyjątkowe miejsce, położone pomiędzy Luwrem a Polami Elizejskimi oferuje odwiedzającym prawie 80 drewnianych domków, w których zakupimy m.in. francuskie specjały, rękodzieła i świąteczne prezenty dla bliskich. Dodatkowo odwiedzający mogą spróbować tam francuskich specjałów w tym tartiflette (zapiekanka ziemniaczana), choucroute (potrawa przypominająca bigos), a także wiele słodkości takich jak naleśniki, jabłka w karmelu, czy też najróżniejsze ciasteczka.

Świąteczny city break w Paryżu to nieco większy wydatek niż wycieczka do stolicy Włoch - koszty wyjazdu z lotem, noclegiem i śniadaniem zaczynają się od 1,4 tys. zł od osoby za trzy noce. Istnieje też tańsza opcja - lot z Gdańska lub Poznania za około 250 zł w dwie strony (do tego należy doliczyć koszty transferu z lotniska, czyli około 130 zł) oraz nocleg w hostelu, za który zapłacimy jedyne 110 zł za noc. Mowa oczywiście o zakwaterowaniu w pokoju wieloosobowym.

Na jarmarku bożonarodzeniowym w Paryżu turyści mogą rozsmakować się w specjałach lokalnej kuchni 123RF/PICSEL

Jarmark u naszych południowych sąsiadów. Dojedziemy tam bezpośrednio pociągiem

Praga to idealny kierunek na grudniowy city break, zwłaszcza dla miłośników świątecznej atmosfery. Główny jarmark bożonarodzeniowy odbywa się na Rynku Staromiejskim od 30 listopada do 6 stycznia, w sercu malowniczego Starego Miasta. Wśród atrakcji w tej historycznej dzielnicy warto zobaczyć Zegar Astronomiczny, Kościół Marii Panny przed Tynem czy słynny Most Karola. Na kiermaszu można spróbować lokalnych przysmaków, takich jak trdelník czy grzany miód pitny, a także kupić rękodzieło, prezenty i świąteczne ozdoby.

Podróż do Pragi może okazać się opcją na każdą kieszeń. Pakiety dla jednej osoby z lotem i zakwaterowaniem (3 noce w minimum 3-gwiazdkowym hotelu) zaczynają się od 900 zł. Tańszą, lecz mniej wygodną opcją jest podróż pociągiem z Krakowa - bilet w jedną stronę kosztuje minimum 66 zł. Najtańsze noclegi dla dwóch osób, z podstawowymi udogodnieniami i wspólną łazienką kosztują od 130 zł, a ceny bardziej komfortowych hoteli ze śniadaniem zaczynają się od 200 zł za noc.

Wiedeń kusi niezwykłą atmosferą. Turyści mogą odwiedzić aż siedem jarmarków

Wiedeń to miasto, które z wyjątkowym rozmachem celebruje okres Bożego Narodzenia. Jarmark na Rathausplatz, odbywający się od 16 listopada do 26 grudnia, to prawdziwa wizytówka austriackich świąt. Znajdziemy tam aż 125 stoisk oferujących ozdoby, prezenty, a także tradycyjne austriackie smakołyki, takie jak pierniki, pieczone jabłka czy słynne kiełbaski. Odwiedzający mogą też napić się tradycyjnego ponczu.

Otaczający park ratuszowy zachwyca nie tylko oświetleniem i dekoracjami, ale i licznymi atrakcjami, takimi jak: ogromne lodowisko o powierzchni 3 tys. metrów kwadratowych, karuzele, diabelski młyn, a także specjalne wydarzenia świąteczne dla rodzin z dziećmi.

W stolicy Austrii warto odwiedzić także inne wiedeńskie jarmarki, np. Prater Winter Market, zlokalizowany w słynnym parku rozrywki, który oferuje atrakcje dla dzieci i dorosłych.

Koszt takiego city breaku w Wiedniu, z przelotami, zakwaterowaniem oraz śniadaniem zaczyna się od 1,5 tys. zł od osoby. Próbując zaoszczędzić na podróży, możemy zakupić loty bezpośrednie z Warszawy za 330 zł, oraz zarezerwować nocleg w hostelu, za około 100 zł za noc. W podobnej cenie znajdziemy też pokoje 2-osobowe ze wspólną łazienką, oddalone od centrum miasta o około 5-6 km.

Lodowisko na Rathausplatz będzie otwarte aż do 6 stycznia 2025 123RF/PICSEL

Ekspert z eSky wskazuje, gdzie warto polecieć w grudniu. "Będzie strzałem w dziesiątkę"

Zapytany o najbardziej atrakcyjny kierunek dla Polaków na grudniowy city break, ekspert internetowego biura podróży eSky.pl, Deniz Rymkiewicz, wskazuje, że strzałem w dziesiątkę może okazać się Budapeszt. Stolica Węgier oferuje wiele atrakcji w okresie świątecznym. Najbardziej znany jarmark odbywa się na placu Vörösmarty, gdzie od 17 listopada do 31 grudnia odwiedzający mogą zakupić tradycyjne węgierskie rękodzieło, ozdoby oraz spróbować lokalnych specjałów.

Miłośnicy świątecznej atmosfery powinni zajrzeć także na Plac Szent István, gdzie na fasadzie bazyliki św. Stefana organizowane są świetlne projekcje. Tam również znajdziemy klimatyczny targ z lodowiskiem i świątecznymi smakołykami.

W grudniu, rozświetlony świątecznymi lampkami Budapeszt wygląda szczególnie spektakularnie 123RF/PICSEL

Jak podkreśla Deniz Rymkiewicz, Budapeszt jest znacznie bardziej przystępny cenowo niż wiele zachodnioeuropejskich stolic.

- Wyjazd do Budapesztu można zorganizować stosunkowo tanio: już za nieco ponad 1 tys. zł od osoby, można znaleźć pakiet z przelotami i zakwaterowaniem, w tym również ze śniadaniem wliczonym w cenę. Również sama podróż samolotem nie będzie męcząca, ponieważ lot trwa niecałe półtorej godziny - wyjaśnia nam Deniz Rymkiewicz, ekspert internetowego biura podróży eSky.pl

Jak wyjaśnia ekspert, Budapeszt wyróżnia się bogatą ofertą noclegową, a wiele hoteli znajduje się zaledwie kilkanaście minut spacerem od najważniejszych atrakcji. Rezerwując noclegi na własną rękę, znajdziemy oferty, których ceny zaczynają się już od 100 zł za pokój 2-osobowy. Są to jednak mało atrakcyjne opcje, z oceną 6/10. Nieco wygodniejsze pokoje, z lepszymi ocenami wynajmiemy już od 150 zł za noc dla dwóch osób. Z kolei najtańsze loty z Polski do Budapesztu znajdziemy za 280 zł w dwie strony.

Dodatkowym atutem stolicy Węgier jest lokalna kuchnia, której specjałów można spróbować na bożonarodzeniowych jarmarkach:

- Gulasz, leczo i langosz to tylko niektóre z dań, których koniecznie musi spróbować każdy odwiedzający węgierską stolicę - dodaje.

