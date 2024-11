Dlaczego Polacy stawiają na Emiraty? To hit ferii 2025

Dubaj to jeden z siedmiu emiratów tworzących Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA), obok Abu Zabi, Adżmanu, Fudżajry, Ras al-Chajmy, Szardży i Umm al-Kajwajnu. Emirat położony jest na północnym wybrzeżu ZEA, nad wodami Zatoki Arabskiej. Dzięki dogodnemu położeniu geograficznemu Dubaj jest łatwo dostępny z Afryki, Azji i Europy. Co ciekawe dwie trzecie światowej populacji może dotrzeć tam w mniej niż osiem godzin. To sprzyjało przekształceniu miasta w światowe centrum i popularny kierunek turystyczny.

Niegdyś jednak była to skromna wioska rybacka nad Zatoką Arabską, a dziś Dubaj jest jednym z najbardziej kosmopolitycznych miast na świecie. Jako część Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Dubaj gości niemal 200 narodowości i zapewnia niezapomniane wrażenia każdemu, kto go odwiedzi. Kierunek chętnie wybierany jest przez Polaków w okresie zimowym ze względu na przyjemny klimat, gdzie dla odmiany termometry wskazywać mogą od 20 do 30 stopni Celsjusza - w zależności od miesiąca. To idealne warunki do plażowania, czy zwiedzania. Miasto słynie również z luksusowych hoteli i kurortów, które przyciągają osoby ceniące sobie jakość i wygodę. To także kierunek bogaty w atrakcje - od zabytków, aż po wycieczki po pustyni.

Nowe połączenie lotnicze z Dubajem. Pomysł na święta w ciepłych krajach

Przyjezdni, zwłaszcza z Polski, doceniają łatwy dostęp oraz bogatą ofertę połączeń z Dubajem. Bezpośrednie loty na tej trasie obsługiwane są przez renomowane linie, takie jak Emirates, Flydubai czy Air Arabia, co znacząco zwiększa wygodę podróży. Dotychczas z Polski bez przesiadek można było dolecieć do Dubaju z największych miast, takich jak Warszawa, Kraków i Poznań. Co istotne, oferta rozrasta się - od 20 grudnia ruszają nowe loty czarterowe z Gdańska, co z pewnością ułatwi dostęp mieszkańcom północnej Polski i podkreśla rosnące zainteresowanie tym kierunkiem.

Ceny biletów na bezpośrednie loty różnią się w zależności od terminu. W styczniu 2025 roku ceny zaczynają się od około 2500 zł za osobę, podczas gdy w lutym startują od 3000 zł. Natomiast w marcu koszty spadają i rozpoczynają się od 2100 zł. Warto jednak pamiętać, że ceny biletów mogą się dynamicznie zmieniać, dlatego należy je regularnie monitorować.

Dla osób szukających oszczędności interesującą alternatywą mogą być zorganizowane wycieczki. Koszty takich wyjazdów zaczynają się od około 2900 zł za osobę, co obejmuje nie tylko lot, ale także zakwaterowanie. Dopłacając dodatkowo 300 zł, można skorzystać z oferty all inclusive w 4-gwiazdkowym hotelu, co czyni tę opcję szczególnie atrakcyjną pod względem stosunku ceny do jakości.

Co warto zobaczyć w Dubaju? Atrakcje, które przyciągają Polaków

Dubaj to miasto pełne kontrastów, które oferuje różnorodne możliwości spędzania czasu zarówno dla miłośników nowoczesności, jak i tradycji. W sercu miasta znajduje się Burdż Chalifa, najwyższy budynek świata, który oferuje zapierające dech w piersiach widoki z tarasów widokowych na miasto, pustynię i Zatokę Perską. Wieczorem warto odwiedzić dubajskie fontanny, gdzie odbywają się spektakularne pokazy wodne zsynchronizowane z muzyką i światłami. Uruchamiane są codziennie co pół godziny, między 18:00 a 23:00.

Dla miłośników zakupów miasto oferuje luksusowe centra handlowe, takie jak Dubai Mall czy Mall of the Emirates, które poza bogatą ofertą sklepów, posiadają również atrakcje takie jak akwaria, lodowiska czy parki rozrywki. Z kolei osoby pragnące poznać tradycyjną kulturę i handel powinny odwiedzić targ tkanin.

Nie można też zapomnieć o wyjątkowej przygodzie, jaką jest wycieczka na pustynię. Safari na wydmach, jazda na wielbłądach czy kolacje pod rozgwieżdżonym niebem. Najlepszym czasem na korzystanie z tych atrakcji jest właśnie zima. Latem, gdy temperatury mogą dochodzić nawet do 40–50 stopni, wiele osób decyduje się na pozostanie w klimatyzowanych pomieszczeniach, co ogranicza możliwości odkrywania miasta w pełni.

