Odkrycie cenny polichromii pokrzyżowało pierwotne plany właścicieli. Zabytkowe malowidła musiały zostać zabezpieczone i odrestaurowane, co wymagało wiele czasu i niemałych nakładów finansowych. Od 2004 roku pałac był niedostępny dla zwiedzających, co zmieniło się niespełna 20 lat później, gdy w 2023 roku otwarto go dla turystów .

Podczas II wojny światowej zniszczono wiele elementów — szczególnie architektury ogrodowej. Po zakończeniu wojny właścicielem pałacu zostało państwo. Od 1970 roku funkcjonował tu dom dziecka, a następnie budynek stał się siedzibą szkoły aż do 2004 roku. Przez sześć lat pałac niszczał, aż w 2010 roku kupiło go Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Choć prace renowacyjne rozpoczęły się, to jednak potrzeba było wielu lat, aby doprowadzić budynek do świetności. Dopiero od niedawna pałac dostępny jest dla zwiedzających.