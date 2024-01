Spis treści: 01 Ulubione kierunki Brytyjczyków

Najpopularniejsze kierunki w 2024 roku? Skyscanner w najnowszym raporcie postanowił wziąć pod lupę podróżnicze trendy.

- W 2024 roku wyjazdy o kulturowym charakterze staną się priorytetem bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Coraz częściej obserwujemy ten trend w podróżowaniu - to osoby wyjeżdżające na koncerty ulubionych artystów czy też smakosze poszukujący kulinarnych doznań w atrakcyjnej cenie - komentuje raport Naomi Hahn, wiceprezes ds. strategii w Skyscanner.

Ulubione kierunki Brytyjczyków

W raporcie Skyscanner czytamy, że w najbliższych miesiącach cena nie będzie jedynym czynnikiem decydującym o wyborze kierunku. Brytyjczycy będą się raczej sugerowali stosunkiem jakości do ceny. Kluczowe będą koszty zakwaterowania w hotelu i koszty lotu. Jak czytamy w raporcie, ponad jedna czwarta podróżnych w Wielkiej Brytanii planuje wydać na podróże w 2024 roku więcej niż w 2023 roku.

"1 na 4 (27 proc.) podróżnych z Wielkiej Brytanii będzie brało pod uwagę ogólną atmosferę miejsca podróży. Będzie to ważny czynnik przy wyborze miejsca na wakacje" - czytamy w raporcie.

Ostatecznie portal wybrał 10 miejsc, które w najbliższych miesiącach będą najchętniej odwiedzane przez Brytyjczyków. Na listę trafiła "Travel Trends 2024" trafiło również polskie miasto. Co ciekawe, wcale nie chodzi o Kraków, Warszawę, Wrocław czy Gdańsk.

Na pierwszym miejscu rankingu znalazło się hiszpańskie Vigo. Jak wynika z danych, jego popularność wśród turystów z Wielkiej Brytanii wzrosła aż o 1235 proc. Tuż za nim znajduje się Leipzig w Niemczech i Rimini we Włoszech.

"Polska Wenecja" turystycznym hitem. Na Brytyjczyków działa jak magnes

Zdjęcie Brytyjczycy pokochali Bydgoszcz. W 2024 roku będą odwiedzać polskie miasto dość często

Tuż za nimi znalazła się "polska Wenecja", czyli Bydgoszcz. Okazuje się, że w 2023 roku liczba zapytań o loty w to miejsce wzrosła dokładnie o 313 proc.

Stolica województwa kujawsko-pomorskiego to ósme co do wielkości miasto w naszym kraju. Słynie przede wszystkim z Wyspy Młyńskiej, która jest otoczona wodą, a z resztą miasta łączy się poprzez zespół kanałów i śluz. To zielona enklawa w samym centrum miasta, w której znajdują się park, aleje starych drzew, alejki z ławeczkami . Znajdują się tu również domy - w większości stare i zabytkowe. Oprócz tego krajobraz Wyspy Młyńskiej tworzą dawne młyny, kaszarnie, magazyny zbożowe i spichrze.

- Tworzą niezwykły, historyczny krajobraz przemysłowy. Przestępując granicę Wyspy Młyńskiej mostem od ul. Niedźwiedzia, ze Starego Rynku, czy groblą z mostów przy ul. Focha tak jakbyśmy przekraczali granicę czasu - podaje serwis VisitBydgoszcz.

Miasto słynie również z architektury różnych epok. W Bydgoszczy znajdziemy takie perełki jak m.in. Spichlerze nad Brdą, budynek Katedry Bydgoskiej czy bydgoskiego Ratusza.

Jakie jeszcze miejsca podbiły serca Brytyjczyków? Oto pełna lista:

Vigo, Hiszpania

Hiszpania Leipzig, Niemcy

Niemcy Rimini, Włochy,

Włochy, Bydgoszcz , Polska,

, Polska, Sapporo, Japonia,

Japonia, Osaka, Japonia,

Japonia, Nantes, Francja,

Francja, Chiang Mai, Tajlandia,

Tajlandia, Billund, Dania,

Dania, Tokio, Japonia.

