Kilka dni temu na jednej z facebookowych grup stworzonych do publikowania ofert sprzedaży i kupna nieruchomości, pojawił się post dotyczący wyjątkowego średniowiecznego obiektu. Jest nim zamek z XIV wieku, wzniesiony we wsi Barciany. Swego czasu mieszkał tam wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego Winrich von Kniprode.

"Średniowieczny Zamek Krzyżacki jest doskonałym przykładem architektury militarnej Zakonu Krzyżackiego — jednego z najlepiej zachowanych zamków konwentualnych (tj. budowli wzniesionej jako siedziba władzy terytorialnej i rycerzy stanowiących jej załogę" — możemy przeczytać w poście.

Zamek został wystawiony na sprzedaż jeszcze w zeszłym roku. Już wtedy jego cena wprawiała w osłupienie. 8 milionów złotych, bo właśnie tyle musiałby zapłacić nowy właściciel, to cena sprzed dosłownie kilku miesięcy. Okazuje się, że obecnie wartość tej nieruchomości wzrosła do 12 milionów złotych.

Zdjęcie Zamek w Barcianach to jeden z najlepiej zachowanych zamków konwentualnych w Polsce / Rafal JABLONSKI/East News / East News

Zamek w malowniczym regionie Wielkich Jezior Mazurskich

Wieś Barciany położona jest w powiecie kętrzyńskim, a od Kętrzyna dzieli ją około 18 kilometrów. Z Olsztyna jest to około 1,5 godziny drogi samochodem. Miejscowość zamieszkuje ponad 1100 osób. Oprócz zamku najważniejszym zabytkiem wsi Barciany jest XIV-wieczny kościół gotycki Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

"Powiat kętrzyński, dzięki swojemu wyjątkowemu położeniu w regionie Wielkich Jezior Mazurskich, jest doskonałym miejscem do rozwoju inwestycji krajowych i zagranicznych, w tym turystycznych i usługowych" — napisano w poście.

Wieś położona jest w sąsiedztwie pięknych zbiorników wodnych, w tym Jeziora Arklickiego, (zaledwie 10 kilometrów od budowli), a także Jeziora Niegocin, które znajduje się 50 kilometrów na południowy wschód.

Zdjęcie Barciany to malownicza wieś znajdująca się niedaleko Kętrzyna / Eryk Stawinski/REPORTER / East News

Sprzedaży podlega nie tylko zamek

Powierzchnia użytkowa zamku to 12 835 metrów kwadratowych, natomiast cała działka na sprzedaż wraz z budynkiem ma powierzchnię 1,7 hektara. To jednak tylko niewielka część terenu, który wystawiono na sprzedaż. Wraz z sąsiadującymi działkami i jeziorem, obejmuje on około 10 hektarów. Dużym atutem tego terenu jest właśnie wspomniane jezioro. Można przez nie dopłynąć do centrum wsi Barciany. Mimo że obecnie jest ono częściowo zarośnięte, istnieje możliwość odtworzenia tego zbiornika wodnego.

Zamek w Barcianach, a potencjał inwestycyjny

Zamek wymaga remontu, jednak jak możemy przeczytać w poście, wykonano już w nim wiele prac renowacyjnych, m.in.: dopływ i odpływ ze zbiornika wodnego, renowację murów zamkowych, przeprowadzono też badania archeologiczne i geologiczne. Budynek ma zezwolenie na remont wnętrza.

To idealne miejsce na przeprowadzenie ciekawych inwestycji oraz adaptację obiektu jako:

hotelu,

ośrodka konferencyjnego,

miejsca wydarzeń kulturalnych,

SPA,

obiektu sportu i rekreacji (zwłaszcza, z uwagi na jezioro).

Ponadto przyszłych inwestorów może zainteresować możliwość pozyskania środków z dotacji unijnych i krajowych na realizację inwestycji.

Zdjęcie W zamku przeprowadzono już wiele prac remontowych w tym przebudowę dachu / Rafal JABLONSKI/East News / East News/ Zeppelin

"Teraz to ogrzej". Internauci nie kryją zdziwienia ceną

Na facebookowej grupie, na której pojawił się post dotyczący sprzedaży zamku w Barcianach, publikowane są zwykle oferty sprzedaży domów jednorodzinnych, mieszkań oraz działek. Nietrudno się dziwić, że post wywołał poruszenie wśród internautów, którzy ze zdziwieniem go komentowali. Najwięcej z nich dotyczyło ceny tej nieruchomości.

1,2 mln czy 12 mln?

Jest piękny, ale niestety zostawiłem pieniądze w innej kurtce

Teraz to ogrzej

Ale okazja! Lecę wygrać za 5 razy w totka i kupuję piszą przekornie internauci.

Zamek w Barcianach - historia budowli

Zamek wzniesiono w stylu gotyckim, a jego budowa rozpoczęła się w 1377 roku. W jej pierwszej fazie, czyli w latach 1377-1385 wzniesiono mury kurtynowe, podpiwniczone skrzydło wschodnie wraz z bramą wjazdową. Wielki mistrz Winrich von Kniprode planował budowę twierdzy jako budowli konwentualnej, czyli budynku na planie zbliżonym do kwadratu, z czterema skrzydłami o podobnej wielkości, które otaczałyby dziedziniec z krużgankiem. Budowa zamku mocno się przedłużała, a do roku 1385 powstały tylko dwa skrzydła — północne oraz wschodnie.

W następnych latach z powstało również skrzydło zachodnie, które pierwotnie pełniło funkcję muru. Z czasem dobudowano część, która służyła jako magazyny, a także izby gospodarcze.

"Zamek pozostał siedzibą prokuratury i pod komendą w Rynie zyskał duże znaczenie militarne jako ważny punkt wypadowy dla Krzyżaków, z którego mogli szturmować sąsiednią Litwę. W 1455 r., Na początku wojny trzynastoletniej, zamek został spalony, później był kilkakrotnie zajmowany przez różne wojska, a nawet chłopów, którzy w 1458 r. siłą zbrojną zdobyli twierdzę bez obrońców. Po sekularyzacji Zakonu Krzyżackiego Barciany stały się ośrodkiem ziem zarządzanych przez starostów książęcych, a zamek - ich siedzibą" — czytamy w poście na Facebooku.

Do 1945 roku należał do osoby prywatnej, natomiast po wojnie zamek często zmieniał właścicieli. Swego czasu służył jako siedziba PGR-u, później stworzono tam biura i magazyny. Kilka lat temu trafił w ręce inwestora, który planował urządzenie w nim luksusowego hotelu. Jednakże plany nie doszły do skutku, a zamek znów trafił na rynek i obecnie jest on na sprzedaż.