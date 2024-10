Śródziemnomorski klimat Wyspy Afrodyty. Słońce świeci tam przez 300 dni w roku

Cypr, znany jako "Wyspa Afrodyty", to idealne miejsce na listopadową ucieczkę od zimna. Ten położony we wschodniej części Morza Śródziemnego kraj przyciąga turystów przez cały rok, a to za sprawą wspaniałej pogody, która dopisuje niezależnie od sezonu. Co ciekawe, na Cyprze słońce świeci przez ponad 300 dni w roku, a w listopadzie w wielu miastach temperatura powietrza nadal osiąga 20-25 st. C. Z kolei ciepłe wody morza wciąż zachęcają do kąpieli.



Polacy chętnie odwiedzają Limassol, Pafos oraz Larnakę, korzystając z uroków śródziemnomorskiego klimatu. Do miejsc, które podbijają serca turystów, dochodzi Ayia Napa — tętniące życiem miasteczko, które słynie z niesamowitych plaż (Nissi Beach, Grecian Bay i Makronissos Beach), a także życia nocnego.



Cypr oferuje nie tylko piękne plaże, ale także fascynujące dziedzictwo kulturowe - od starożytnych ruin w Pafos po malownicze wioski w Górach Troodos. Odwiedzając Cypr, nie możemy pominąć atrakcji takich jak starożytne Grobowce Królewskie, park archeologiczny Nea Pafos, czy też Skała Afrodyty. W listopadzie ruch turystyczny jest zdecydowanie mniejszy, co pozwala na zwiedzanie w spokojniejszej atmosferze.



Z Polski na Cypr dolecimy szybko i stosunkowo tanio, szczególnie jeśli skorzystamy z ofert tanich linii lotniczych, które oferują bezpośrednie loty m.in. do Pafos. W listopadzie do Pafos polecimy za jedyne 277 zł w dwie strony z Wrocławia w dniach 24-28 listopada. Za niewiele więcej, bo jedyne 300 zł na Cypr dostaniemy się z Poznania, lecąc w terminie 17-27 listopada. Pamiętajmy jednak, że ceny biletów lotniczych szybko ulegają zmianie, dlatego tak niska cena nie jest gwarantowana.

Na Cyprze nawet w listopadzie wygrzejemy się w ciepłym słońcu 123RF/PICSEL

Niebieska Laguna zachwyca również w listopadzie. Idealne miejsce na kąpiele w morzu

Kolejnym miejscem, które przyciąga piękną pogodą i wyjątkowymi plażami jest Malta. Listopad to doskonały czas na zwiedzanie bez tłumów, a jednocześnie z przyjemnym klimatem, który wciąż sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu. Wówczas temperatura na Malcie wynosi średnio 20 st. C., co pozwala zarówno na korzystanie z plaż, jak i na komfortowe zwiedzanie historycznych miast.



Malta przyciąga turystów wyjątkową architekturą oraz ciekawymi zabytkami. Jedną z jej głównych atrakcji jest stolica Valletta, która zachwyca historią i oryginalną architekturą. Miasto to w całości wpisane jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a odwiedzając je, nie możemy pominąć Katedry św. Jana, Pałacu Wielkiego Mistrza oraz Dolnych i Górnych Ogrodów Barrakka.



Malta słynie także z rajskich plaż, takich jak Golden Bay, Mellieha Bay i słynnej Blue Lagoon. To idealne miejsca do wypoczynku i kąpieli w krystalicznie czystej wodzie Morza Śródziemnego. Co istotne, w listopadzie woda wciąż jest wystarczająco ciepła, by móc korzystać z kąpieli.



W listopadzie na Maltę polecimy już od 307 zł w dwie strony. Bilety w takiej cenie możemy zakupić na podróż z Poznania w dniach 21-29 listopada lub z Wrocławia w terminie 24-29 listopada. Kilka złotych więcej, będzie nas kosztować podróż z wylotem z Katowic w dniach 26-30 listopada.

Valletta to niezwykle romantyczna i fascynująca europejska stolica 123RF/PICSEL

Kojarzona z wakacyjnym kurortem, jesienią nabiera innego oblicza

Antalya, perła tureckiego wybrzeża Morza Śródziemnego, to kolejny kierunek, który warto rozważyć na listopadowy urlop. Choć lato w pełni zakończyło się w większości Europy, w Antalyi temperatura wciąż utrzymuje się na poziomie 20-25 st. C., dzięki czemu stanowi idealne miejsce na relaks na plaży nawet w późnej jesieni. Antalya oferuje nie tylko piękne, piaszczyste plaże, ale także bogactwo zabytków i kulturę, którą w listopadzie możemy odkrywać bez tłumów turystów.



Antalya to jedno z największych i najbardziej znanych miast Turcji, uważane za stolicę Riwiery Tureckiej. Kojarzona jest raczej z wakacyjnym kurortem, jednak miasto ma bogatą historię i wyjątkową kulturę, które warto odkryć podczas jesiennego wyjazdu do Turcji. Godne uwagi jest stare miasto Kaleiçi, pełne wąskich, brukowanych uliczek, tradycyjnych osmańskich domów i zabytkowych budowli. Warto odwiedzić też Muzeum Archeologiczne, będące jednym z najważniejszych muzeów w Turcji. Z kolei, jeśli planujemy aktywnie spędzać czas, Antalya to również świetna baza wypadowa do wycieczek górskich w pobliskie Góry Taurus, gdzie możemy podziwiać spektakularne widoki i krajobrazy.



Dzięki połączeniom tanich linii lotniczych, z Polski do Turcji dotrzemy szybko i niedrogo. Najtańsze loty do Antalyi w listopadzie kosztują 338 zł w dwie strony. Jest to lot z Katowic w terminie 20-27 listopada. Z kolei za bilety z wylotem z Warszawy zapłacimy minimum 390 zł w dwie strony.

Tureckie widoki zapierają dech w piersi 123RF/PICSEL

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się! materiały promocyjne