Barcelona - stolica sztuki i historii. Te miejsca odwiedzisz bezpłatnie

Eksperci z platformy Getaway podkreślają, że Barcelona to miasto o niezwykle bogatej ofercie kulturalnej, a szczególnym atutem jest możliwość zwiedzania wielu muzeów za darmo w wybrane dni. W pierwszą niedzielę miesiąca większość barcelońskich instytucji kulturalnych otwiera swoje drzwi dla zwiedzających bez opłat, co stanowi doskonałą okazję do głębszego poznania lokalnego dziedzictwa.

Szczególnie polecanym terminem na wizytę są początki października i listopada, kiedy wiele muzeów oferuje bezpłatny wstęp. Jednym z najważniejszych miejsc jest Muzeum Picassa, które prezentuje ponad 4000 prac artysty, skupiając się głównie na jego wczesnych latach twórczości, co pozwala zwiedzającym na zrozumienie silnych więzi malarza z miastem. To wyjątkowa atrakcja, którą można zwiedzać za darmo nie tylko w pierwszą niedzielę miesiąca, ale również w czwartki po godzinie 17:00.

Muzeum Narodowe Sztuki Katalońskiej to miejsce, które doskonale ukazuje bogactwo i różnorodność katalońskiego dziedzictwa artystycznego. W jego kolekcji znajdują się romańskie freski, gotyckie rzeźby oraz dzieła modernistów, w tym słynnego Antonio Gaudíego. To prawdziwa skarbnica dla miłośników sztuki, a darmowe zwiedzanie jest możliwe w soboty po godzinie 15:00 oraz w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Kolejnym obowiązkowym punktem jest Muzeum Historii Barcelony. Oferuje ono niezwykłą podróż przez dzieje miasta, od starożytności aż po współczesność, a darmowy wstęp jest dostępny w pierwsze niedziele miesiąca.

Museu del Disseny to instytucja, która skupia się na katalońskim wzornictwie oraz sztuce użytkowej, obejmując takie dziedziny jak moda, meble i grafika. To idealne miejsce dla miłośników designu. Muzeum oferuje bezpłatny wstęp w niedziele po godzinie 15:00 i jest to doskonała okazja do odkrycia tych unikalnych zbiorów.

Paryż jesienią - artystyczne odkrycia za darmo

Już 14 października odbędzie się La Fête des Puces de Saint-Ouen 2024 - nocny targ antyków w malowniczej dzielnicy Saint-Ouen, sponsorowany przez znanego projektanta Jacquemusa. To wyjątkowe połączenie sztuki, designu i muzyki tworzy niezapomnianą atmosferę kreatywności. Darmowy wstęp czyni to wydarzenie doskonałą okazją do zanurzenia się w artystycznym świecie Paryża.

Dla tych, którzy pragną spędzić wieczór w towarzystwie największych dzieł sztuki, idealnym wyborem będzie wizyta w Luwrze 4 października. W każdy pierwszy piątek miesiąca od godziny 18:00 muzeum oferuje bezpłatne wejście, co pozwala odkryć skarby starożytności i renesansu w wyjątkowej, nocnej scenerii.

- Dla tych, którzy szukają rozrywki w lżejszym wydaniu, idealną propozycją będzie La Seine Ouverte. W każdy poniedziałkowy wieczór na barce nad Sekwaną odbywa się darmowy stand-up, który łączy piękne widoki z nieformalnym klimatem i sporą dawką śmiechu. To świetny sposób, aby rozpocząć tydzień z humorem, poznając lokalnych komików. mówi Grzegorz Mikielewicz z Getaway

Październikowa odsłona Rzymu. Nie wydasz ani grosza na te atrakcje

Rzymska jesień to doskonała okazja, aby w pełni zanurzyć się w kulturze tego wyjątkowego miasta bez wydawania fortuny. Już 4 października obchodzone jest Festa di San Francesco d’Assisi, coroczne święto ku czci patrona Włoch, św. Franciszka z Asyżu. W Rzymie odbywają się wtedy darmowe koncerty, parady oraz msze, które wypełniają miasto duchową atmosferą, a zabytki są oświetlane specjalnymi iluminacjami.

W tym czasie przypada także Settimana della Cultura, podczas której muzea, takie jak Muzea Kapitolińskie czy Koloseum, otwierają swoje drzwi za darmo. Dodatkowo Romaeuropa Festival trwa w Rzymie do 17 listopada i mimo że większość wydarzeń wymaga zakupu biletów, co roku organizatorzy przygotowują także bezpłatne atrakcje. Wśród nich można znaleźć różnorodne warsztaty oraz występy, obejmujące nowoczesne spektakle taneczne, teatralne i instalacje artystyczne. Darmowe wydarzenia odbywają się w otwartych przestrzeniach miasta, często w malowniczych miejscach, które dodają dodatkowego uroku starożytnemu Rzymowi.

