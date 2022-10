Rosjanka wprost o rodakach. Znalazła sposób, jak rozpoznać ich w hotelu

Spis treści: 01 Koniec rezerwacji miejsca ręcznikiem

02 Rosjanka wprost o rodakach. Znalazła sposób, jak znaleźć ich w hotelu

03 Rosjanie do rodaczki: "Przestań kłamać"

Rezerwowanie miejsca na plaży ręcznikiem, parawanem czy leżakiem to praktyka popularna nie tylko w Polsce. W tym roku głośno było o pomyśle burmistrza chorwackiej gminy Baska, która leży na wyspie Krk. Burmistrz zauważył, że turyści pozostawiają ręczniki wczesnym rankiem, a przychodzą kilka godzin później. Przez to osoby, które właśnie przyszły na plażę, nie mogą korzystać z danego miejsca.

Koniec rezerwacji miejsca ręcznikiem

Zdjęcie Walkę z rezerwacją miejsc na plaży za pomocą ręczników podjęła w tym roku Chorwacja / 123RF/PICSEL

Ambasada RP początkiem sierpnia ostrzegała plażowiczów, że coraz więcej nadmorskich gmin egzekwuje kary za próbę rezerwacji ręcznikiem lub innym przedmiotem. Jak podawał "Super Express", na terenie gminy Pirovac osoby, które nie podporządkują się regułom, muszą liczyć się z mandatem w wysokości od 500 do 1500 kun, czyli ok. od 315 zł do ok. 1000 zł.

Reklama

Czytaj: Polski dom najpiękniejszy na całym świecie. Niesamowite jak wygląda

Rosjanka wprost o rodakach. Znalazła sposób, jak znaleźć ich w hotelu

Zdjęcie Po tym poznasz Rosjan w hotelu. Ich rodaczka znalazła prosty trik / 123RF/PICSEL

Okazuje się, że irytującą praktykę nagminnie mają stosować Rosjanie. Jedna z użytkowniczek Telegrama podzieliła się w sieci swoimi spostrzeżeniami z wakacyjnego wyjazdu do Turcji. Turystka znalazła też sposób, jak rozpoznać, w którym hotelu jest najwięcej Rosjan.

Jak podaje Onet, kobieta zwraca uwagę, że zna wielu rodaków preferujących wypoczynek w Turcji wśród Niemców niż Rosjan. Przyznaje, że nie tylko mieszkańcy krajów europejskich szukają hoteli, w których mogą przebywać Rosjanie.

- Sposób jest prosty i zapewne też go znasz. Idź na plażę lub basen o 7-8 rano i popatrz na leżaki - cytuje wypowiedź Rosjanki Onet.

Turystka zwraca uwagę, że jeśli wiele z nich jest zajętych, to oznacza, że w hotelu przebywa spora liczba Rosjan. Dodaje, że rezerwują leżaki za pomocą ręczników, bo jeśli tego nie zrobią - zostaną bez miejsca.

Zobacz również: Niemki oddają swoje suknie ślubne, aby pomóc mieszkańcom Ukrainy

Rosjanie do rodaczki: "Przestań kłamać"

Zdjęcie Turystka zwraca uwagę, że wielu rodaków preferuje wypoczynek w Turcji wśród Niemców niż... Rosjan / 123RF/PICSEL

Z obserwacji użytkowniczki Telegrama wynika, że jeśli na hotelowej plaży jest sporo wolnych leżaków, ma to oznaczać, że wypoczywają tu Europejczycy. Jak podaje Onet, część komentujących zarzuciła kobiecie kompleksy, a nawet rusofobię.

- Przestań kłamać. Niemcy też zajmują łóżka o 6 rano, ale nie na plaży, tylko przy basenach. Sam widziałem to codziennie rano z balkonu. A nasi turyści wolą morze. To jest właśnie różnica - cytuje Onet jeden z komentarzy.

***

Jest nazywana "polską Jerozolimą". To tu znajduje się skarb UNESCO