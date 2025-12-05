Spis treści: Kiedy rusza sezon narciarski w Szczyrku? Przygotowano liczne atrakcje Białka Tatrzańska otwiera stoki. Ile kosztują skipassy 2025/2026? Szklarska Poręba startuje 13 grudnia. To aż 12 km tras

Kiedy rusza sezon narciarski w Szczyrku? Przygotowano liczne atrakcje

Otwarcie sezonu zimowego w jednym z największych ośrodków narciarskich w Polsce, czyli w zlokalizowanym w Beskidzie Śląskim Szczyrk Mountain Resort, zaplanowano na 5 grudnia. Dzień później, na poziomie 1000, odbędą się Mikołajki - przygotowano ponad 100 prezentów dla dzieci, a najmłodsi będą mogli liczyć także na darmową czekoladę.

Oficjalne powitanie zimy nastąpi jednak dopiero 13 grudnia podczas Szczyrk Winter Opening - pierwszego dużego wydarzenia sezonu w ramach BESKIDY WINTER GO. W programie znalazły się m.in. góralskie animacje i zabawy, występ kapeli góralskiej oraz impreza apres-ski na tarasie restauracji Kulfonka.

Ośrodek oferuje ponad 23 km zróżnicowanych tras zjazdowych, w tym 5 km tras oświetlonych, przystosowanych do jazdy wieczornej.

Kolejnym chętnie wybieranym ośrodkiem w Szczyrku jest Beskid Sport Arena, która oficjalnie otwiera sezon 6 grudnia. Jednak już dzień wcześniej narciarze mogą skorzystać z jazdy wieczornej na stoku "Wieczorynka" w godzinach 17:00-20:00. Ośrodek dysponuje czterema trasami o łącznej długości 3,2 km.

Trzecim ośrodkiem godnym uwagi Skrzyczne - Ośrodek Narciarski COS, położony na najwyższym szczycie Beskidu Śląskiego (1257 m n.p.m.). To miejsce szczególnie cenione przez narciarzy ze względu na bardzo dobre warunki do jazdy. Stoki Skrzycznego oferują ponad 10 km tras, w tym trasę z homologacją FIS. Sezon rusza tam 6 grudnia o godz. 8:00.

A ile kosztują skipassy w sezonie 2025/2026? Na wszystkie trzy ośrodki można zakupić wspólny karnet - Gopass. Ceny różnią się w zależności od terminu oraz miejsca zakupu; decydując się na zakup online, można zaoszczędzić nawet ok. 150 zł. Przykładowo, za wyjazd w weekend po świętach zapłacimy:

1 dzień: 157 zł,

2 dni: 308 zł,

3 dni: 460 zł,

4 dni: 613 zł,

5 dni: 777 zł,

6 dni: 903 zł.

Sezon narciarski w Szczyrku rozpocznie się już w ten weekend ANDRZEJ ZBRANIECKI East News

Białka Tatrzańska otwiera stoki. Ile kosztują skipassy 2025/2026?

Obecnie w Białce Tatrzańskiej działają już dwa ośrodki narciarskie: Kotelnica oraz Grapa Ski - Litwinka (Czarna Góra). Zostały one uruchomione pod koniec listopada. Na ten moment nie wszystkie wyciągi są jeszcze czynne - ich dostępność zależy od warunków pogodowych. Przykładowo w Kotelnicy otwarto jak dotąd 3 z 22 wyciągów.

Oba ośrodki oferują szerokie trasy zjazdowe oraz nowoczesną infrastrukturę.

Do ich grona już 13 grudnia dołączy ośrodek Kaniówka. Kompleks znajduje się na wschodnim zboczu Horników Wierchu (926 m n.p.m.) i obejmuje 5 wyciągów narciarskich. Organizator nie zapowiedział dodatkowych atrakcji na dzień otwarcia.

Ponieważ Kaniówka jest częścią największego na Podhalu kompleksu narciarskiego Kotelnica Białczańska, obowiązuje tu karnet Tatry Super Ski, który pozwala jeździć na łącznej infrastrukturze 19 ośrodków w Polsce i na Słowacji, korzystając z jednego skipassu. Ile kosztuje? Oto przykładowe ceny Tatry Super Ski - przed świętami (normalny / ulgowy):

1 dzień: 150 zł / 140 zł,

2 dni: 285 zł / 265 zł,

3 dni: 410 zł / 380 zł,

4 dni: 525 zł / 485 zł,

5 dni: 635 zł / 585 zł,

6 dni: 730 zł / 670 zł,

7 dni: 835 zł / 765 zł.

Białka Tatrzańska to jeden z najpopularniejszych kierunków na narty w Polsce Pawel Murzyn East News

Szklarska Poręba startuje 13 grudnia. To aż 12 km tras

Szklarska Poręba to jeden z najpopularniejszych ośrodków narciarskich na zachodzie Polski. Narciarze najczęściej kierują się do Ski Areny Szrenica - największej stacji narciarskiej w polskich Karkonoszach. Oferuje ona 12 km tras zjazdowych z systemem dośnieżania, zróżnicowane poziomy trudności oraz nowoczesne kolejki linowe. To świetne miejsce zarówno dla osób rozpoczynających swoją przygodę z nartami, jak i dla bardziej doświadczonych, którzy szukają dłuższych, wymagających zjazdów z widokiem na karkonoskie szczyty.

Start sezonu narciarskiego planowany jest na sobotę 13 grudnia - wtedy ma ruszyć kolej linowa na Szrenicę, choć ostatecznie zadecydują warunki pogodowe. Na ten moment nie opublikowano programu wydarzeń, dlatego nie wiadomo jeszcze, czy pojawią się specjalne atrakcje, animacje czy imprezy apres-ski.

Ceny skipassów Ski Arena Szrenica (sezon 25/26):

Karnet 4-godzinny (8:30-16:00)

dorośli: 150 zł,

młodzież 15-18 lat: 115 zł,

dzieci 7-14 lat: 85 zł,

dzieci 0-6 lat: 0 zł,

seniorzy: 115 zł.

Karnet 1-dniowy (8:30-16:00)

dorośli: 185 zł,

młodzież 15-18 lat: 150 zł,

dzieci 7-14 lat: 105 zł,

dzieci 0-6 lat: 0 zł,

seniorzy: 150 zł.

Karnety wielodniowe

2 dni: dorośli 330 zł / dzieci 190 zł,

3 dni: dorośli 470 zł / dzieci 285 zł,

4 dni: dorośli 615 zł / dzieci 370 zł,

5 dni: dorośli 740 zł / dzieci 450 zł,

6 dni: dorośli 880 zł / dzieci 545 zł,

7 dni: dorośli 1010 zł / dzieci 620 zł.

